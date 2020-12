Místo vánočního stromku palma, místo kapra kebab: Tak budou vypadat Vánoce za deset let

Časy se mění a tradice s nimi. Ještě před deseti lety jsme například vůbec nevěděli, že naši předci jedli trdelník, a nyní je tato „tradiční“ pochoutka nedílnou součástí Vánoc. Co všechno by se mohlo změnit v příštích deseti letech? Jak by mohly vypadat Vánoce v roce 2030? Podívejme se na to trošku s nadhledem.