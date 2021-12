Mlsání bez výčitek: Těmito sladkostmi určitě nezhřešíte a přitom si skvěle pochutnáte

Jestliže s chutěmi na oblíbený dezert bojujete i vy, podívejte se na pár tipů. Jaké alternativy jsou vhodné, když vás jednoduše "honí mlsná"? Rozhodně se nemusíte bát, že by dobrůtky byly "bez chutě".

I z oříšků a ovoce vykouzlíte dort

Mezi stále oblíbenější a zdravé obměny tradičních dezertů patří různé RAW pochoutky. Ty jsou většinou velice jednouché na přípravu a také našlapané spoustou vitamínů, které se po Vánocích a v období chřipek budou určitě hodit. Při jejich přípravě můžete navíc sáhnout po osvědčených pomocnících, jako je klasická kruhová forma na pečení.

„Do formy uděláte tenký základ, například z mixu oříšků a datlí, a následně už vrstvíte požadovanou náplň. Na ni si připravte ingredience, jako je lesní ovoce, banány, nepražené kakao, kokosové mléko, kešu ořechy – podle toho, co máte rádi. Vybrané suroviny pak stačí pouze rozmixovat tak, aby vznikla krásně vláčná hustá hmota. Ta se nalije na spodní vrstvu, vše se nechá v lednici zatuhnout a je hotovo,“ radí Michal Kubíček ze Světa cukrářů. Kromě kulaté dortové formy si s přípravou můžete i více vyhrát a drahé polovičce vytvořit dort ve tvaru srdce nebo udělat mini raw dortíčky, když si na pomoc vezmete formu na muffiny.

Pečte bez bílé mouky

Pokud toužíte zakousnout se do dezertu klasického střihu, zkuste i navzdory tomu sáhnout po jiných surovinách než obvykle, abyste neměli výčitky svědomí jen při pohledu na složení. Takovou alternativu může představovat mrkvový dort, muffiny nebo trendy cake pops, u kterých zužitkujete ořechy nebo celozrnnou mouku.

Při jejich přípravě se budou hodit speciální kleště či silikonová forma. Zapomenout nesmíme ani na špejle (recept na mrkvové cake pops najdete na konci tiskové zprávy). Pokud si chcete odpustit v další porci sladkého potěšení lepek, nahradit jej můžete bezlepkovým předpřipraveným mixem, se kterým se vám pečení zaručeně povede.

Jestli nedáte ani ránu bez čokolády, vyberte si tu kvalitní vysokoprocentní a dopřejte si třeba brownies z fazolí, těsto na oblíbenou bábovku k odpolední kávě zase vylepšíte díky rozmačkaným banánům – ty ji příjemně osladí a vláčnost jí dodá do těsta přimíchaný bílý jogurt. Cukrování hotového dezertu takzvaně "na efekt" si můžete protentokrát odpustit. Vyberte si raději formu se zajímavým reliéfem, děti pak jistě potěší výsledek pečení ve formě medvídků "Brumíků".

Ulehčete si to

Pokud na velké přípravy a pečení nemáte čas, vystačíte si i s několika ingrediencemi. Skvělou dezertní pěnu vytvoříte z exotického avokáda, které v robotu rozmixujete společně s banánem a kakaem. Doplnit můžete o libovolné další suroviny, jako jsou maliny, vanilkový lusk, případně kokosové či jiné rostlinné mléko.

Vznikne vláčná hmota, kterou stačí už jen navrstvit do skleniček a ozdobit oříšky, kokosem či ovocem. „Kromě krému z avokáda se do skleničky hodí i krém z ricotty a tvarohu nebo zakysané smetany a jogurtu, kombinacím se meze rozhodně nekladou. Takto našlehaný mléčný krém pak lze v jednotlivých krocích vrstvení do sklenice doplnit o ovoce, případně granolu, aby to hezky křupalo. Popularitu si v poslední době získal i tzv. chia nebo tapioka pudink,“ dodává Kubíček.

Příprava těchto dezertů není nijak složitá a výsledek rozhodně stojí za to. Jestliže chystáte větší party a chtěli byste takovými dezerty pohostit větší počet lidí, ale chybí vám potřebné skleničky, skvěle zužitkujete zákuskové pohárky, ve kterých tyto elegantní dezerty krásně vyniknou.

Recept na mrkvové cake pops

Ingredience

2 hrnky pšeničné mouky

1 hrnek celozrnné mouky

3 hrnky nastrouhané mrkve

¾ hrnku rostlinného oleje

½ hrnku medu

½ hrnku podmáslí

½ hrnku zakysané smetany

1 čajová lžička skořice

¼ lžičky muškátového oříšku

½ lžičky zázvoru

4 vejce

1 lžička vanilkové esence

2 lžičky prášku do pečiva

1 lžička sody

½ lžičky soli

¼ hrnku másla

100 g mascarpone

100 g tvarohu

½ hrnku medu

Jak na to?

Předehřejte troubu na 180 °C, připravte si plech o rozměru 9x13 cm a vystříkejte formu olejem ve spreji. Ve velké míse smíchejte med, skořici, nastrouhaný muškátový oříšek a zázvor. Následně přilejte rostlinný olej a zakysanou smetanu a ručním mixérem zašlehejte. Pak přidejte vanilkový extrakt a vejce, opět zašlehejte.

Ve druhé míse smíchejte suché ingredience, tedy oba druhy mouky, prášek do pečiva, sodu a sůl. Pak po částech přimíchávejte postupně suché suroviny a podmáslí k již vyšlehaným tekutým ingrediencím. Střídejte suché ingredience a podmáslí tak, abyste skončili suchými ingrediencemi. Nakonec přidejte nastrouhanou mrkev a nalijte těsto na připravený plech. Pečte zhruba 50 minut nebo jakmile je těsto hotové, ověřte špejlí. Těsto po upečení nechte kompletně vychladnout.

Dále smíchejte máslo, tvaroh a mascarpone a vyšlehejte dohladka. Dosladit můžete medem, ale lze i vynechat. Upečený korpus rozlámejte na kousky a přimíchejte vyšlehaný krém. Ručně zapracujte. Vezměte si kleště na cake pops a vytvořte s jejich pomocí z těsta požadované tvary, které opatříte špejlí.

Jakmile jste hotoví, rozpusťte čokoládu a jednotlivá dortová lízátka namočte a ozdobte podle chuti ořechy či strouhaným kokosem. U příležitosti svátku sv. Valentýna můžete použít i ozdobná srdíčka. Nechte zatuhnout a můžete podávat.

Zdroj: Svět cukrářů

