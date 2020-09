Na výběr šicího stroje se musí chytře

Důležitější je mít jasno v tom, podle jakých parametrů šicí stroj vybírat a jaký typ je vhodný pro jakou činnost. Něco jiného je profesionální šicí stroj pro švadlenu a něco jiného je mini šicí stroj do kufru na dovolenou. Na Alze najdeme všechny typy, je ale třeba umět zvolit ten správný.

Jaký šicí stroj koupit?

První otázky, které je třeba si zodpovědět, souvisí s tím, jak často budeme šít a jaká je úroveň našich zkušeností. Jiný šicí stroj bude potřeba na občasné šití, jiný na každodenní práci pro výdělek. Pokud hodláte šít opravdu často, volte vždy kovový šicí stroj, je odolný a jeho životnost delší. Stejně tak umí šít i hrubé látky, což ty plastové často nezvládají. Pro občasné a jednoduché šití je ale možné vybírat i ze strojů, jejichž některé díly jsou plastové. Menší odolnost je v takovém případě akceptovatelná a výhodou je nižší cena i hmotnost takového stroje.

Mnohé dnešní šicí stroje disponují opravdu mnoha funkcemi, tolika, že pro začátečníka nemusí být snadné se v nich zorientovat a zacházet s nimi. Pro ně jsou proto vhodnější jednodušší stroje s nekomplikovaným ovládáním.

S tím do jisté míry (ne však stoprocentně) souvisí i výběr mezi ručním a elektronickým šicím strojem. Pojem ruční stroj neznamená, že by snad stroj nevyužíval elektrické energie, to samozřejmě ano. Nastavování typu stehu ale probíhá ručně pomocí otočného kolečka. U elektronických strojů probíhá nastavení na displeji. Tyto stroje mívají obecně více možností, závisí ale na konkrétním typu.

Jak vybrat šicí stroj podle dalších parametrů?

Zákazníka bude jistě zajímat, jaké typy stehů umí daný šicí stroj šít. Standardem jsou rovné a entlovací stehy, často ale v nastavení najdeme i stehy elastické, klikaté, či dekorativní. Oblíbené jsou i šicí stroje s overlockem. Plánujete-li používat elastické materiály, je třeba, aby stroj zvládal elastický steh. I zde tak platí, že je vhodné mít jasno v tom, co potřebujeme, již před koupí stroje, a přesně víme, co v parametrech šicích strojů hledat. Dobré je mít i možnost nastavit délku a šířku stehu. Ta samozřejmě do jisté míry souvisí i s velikostí stroje, nelze očekávat, že mini šicí stroj bude vytvářet stejné stehy jako mnohonásobně větší zařízení.

Práci určitě usnadní automatický navlékač nitě, navíječ na cívku či funkce automatického odstřihu. Pro tvorbu lemování je třeba, aby šicí stroj zvládal šití dvojitou jehlou. Nejen pro šití za dlouhých zimních večerů se vyplatí mít šicí stroj s osvětlením.

Důležitá je i hlučnost stroje, zvláště pokud plánujete šít v místnosti, kde se další členové rodiny dívají na televizi apod. V takovém případě vybírejte mezi šicími stroji s hlučností do 50 dB.

Mini šicí stroj

Specifickou kategorii tvoří tzv. mini šicí stroje, se kterými lze pracovat jednou rukou a slouží pro tvorbu drobných stehů, případně jednodušší opravy. Kromě toho, že je lehký a snadno se používá, je také skladný a pokud se bojíte, že se budete po večer na dovolené nebo pracovní cestě nudit, není nic snazšího, než si jej zabalit sebou na cestu.

I mini šicí stroje najdou zákazníci na Alze, kde si lze vybírat z celé řady šicích strojů Singer, Minerva, Janome, Toyota a dalších značek ve všech výkonnostních, velikostních i cenových kategoriích.