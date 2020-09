Někteří živnostníci nemusí ještě v září platit zálohy. Možná patříte mezi ně a ani o tom nevíte

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění musí každý, kdo se živí jako OSVČ, tedy “osoba samostatně výdělečně činná" - živnostníci a podnikatelé - odvádět každý měsíc. Sociální pojištění (důchodové) má přitom termín splatnosti do konce daného měsíce, u pojištění zdravotního je systém o osm dní tolerantnější a určuje možnost zaplatit jej až do osmého dne měsíce následujícího. Z toho plyne, že nejpozději do 30. září je třeba poslat na patřičný účet zálohu na sociální a do 8. října i na zdravotní pojištění. Nemusí tak ale učinit všichni.

Kdo má výjimku?

Jsou ale někteří živnostníci, kteří mají na první platby po koronavirové pauze ještě jeden měsíc času. Kteří to jsou? Jednoduše řečeno jde o ty OSVČ, které si poplatek “předplatily” ještě v březnu. Pokud tedy máte nebo jste měli nastaven například trvalý příkaz a peníze posíláte pro jistotu hned na počátku měsíce, je více než pravděpodobné, že jste to právě vy, kdo si může ještě i v září svoje peníze nechat na účtu. Stačí se podívat do výpisu z banky a zjistit, zda z něj náhodou neodešly platby v březnu tohoto roku. Pokud zjistíte, že ano, jste to právě vy, kdo může čekat s první zálohou až do konce října (respektive do 8. listopadu) a není už třeba kontaktovat úřady, žádat o prodloužení termínu nebo je o již provedené platně informovat.

Odpuštění přišlo později

Informace o tom, že nebude nutné půl roku odvádět uvedené sumy, přišlo totiž až v průběhu měsíce března, a to s platností od daného měsíce. Stanovený půlroční termín tak v základu platil do konce letních prázdnin, tedy do konce srpna, ale případné březnové platby, které byly odeslány před vyhlášením opatření, úřady vnímají jako “předplatné” na září.

Kolik poslat?

Jestliže nepatříte do skupiny lidí, kteří svoje peníze raději posílají dříve a mají jistotu, že jsou se všemi úřady vyrovnáni včas, a další měsíc odkladu se na vás tedy nevztahuje, pak vězte, že do konce září je třeba zaplatit sociální pojištění. Pokud nemáte stanoveno jinak, tak alespoň v minimální výši, která v současné době, stejně jako před první vlnou koronaviru, činí 2 544 korun. Zdravotní pojištění pak pošlete nejpozději 8. října, a to nejméně v základní minimální sazbě 2 352 Kč, případně ve výši, která vám byla určena.

Jak je to s nezaplacenými platbami?

Ačkoliv OSVČ půl roku zmiňované platby do systému neodváděly, bude se v příštím roce na tyto měsíc pohlížet jako na jakékoliv jiné v běžném roce, tedy jako by byly odvedeny. Není tedy třeba se obávat, že by vznikl jakýkoliv výpadek, který by měl například vliv na budoucí výpočet výše důchodu a podobně.

KAM DÁL: Obce nebudou mít peníze na základní potřeby obyvatel. Vláda jim bere další peníze, situace je kritická.