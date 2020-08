Neláká vás posilovna? Efektivně si můžete zacvičit také doma

Ne každý se v posilovně cítí dobře. Mnoho lidí se nedokáže zbavit pocitu, že se na ně někdo dívá, i když ve skutečnosti to tak být nemusí. Doma si však můžete zacvičit stejně kvalitně jako v posilovně. Nepotřebujete k tomu ani hromadu sportovního nářadí. Stačí vám vlastní tělo a jedna multifunkční posilovací věž.

Cvičit efektivně neznamená potit se na strojích v posilovně. Požadované výsledky a radost z pohybu dosáhnete také cvičením s vlastní vahou. Pokud byste si však domácí podmínky chtěli vylepšit, doplňte do vaší výbavy pár jednoruček, univerzální činku kettlebell nebo některou z domácích posilovacích věží. Abyste si vybrali tu správnou, přečtěte si, jaké jsou jejich největší plusy a mínusy.

Posilovací věž na doma?

Posilovací věže nepatří jen do posilovny, i když se to tak, vzhledem na jejich rozměry, může zdát. Výrobci těchto šikovných pomůcek mysleli také na to, že ne každý bydlí v prostorném bytě či domě. Na trhu tak najdete plně funkční, ale rozměrově menší zařízení. Díky nim si také v pohodlí domova zacvičíte stejně profesionálně jako ve fitku.

U posilovacích věží však platí, že čím jsou dražší, tím více funkcí a možností nabízejí. Zdánlivě vysoká jednorázová investice se vám při pravidelném cvičení rychle vrátí. I tak si koupi věže

pořádně rozmyslete. Nedejte se zlákat příliš nízkou cenou a vyhněte se bazarovému zboží. Pro začátečníka je totiž obtížné určit, zda si koupil stroj v dobrém stavu bez závad.

Při výběru věže nejprve zvažte vaše finanční možnosti, váhu a úroveň cvičení. Pokud s cvičením teprve začínáte, nechte si poradit od profesionálního trenéra. Vše vysvětlí a rád vytvoří cvičební plán na doma. Také v domácí posilovně je totiž třeba dbát na správné provedení cviků.

Výhody a nevýhody posilovacích věží

Největší výhodou posilovacích věží je jejich multifunkčnost. Dokážete s nimi procvičit celé tělo a jsou vhodné opravdu pro každého. Dokonce i pro ty, kteří mají problém cvičit s vlastní vahou.

Koupě posilovací věže je jednorázová investice a při správném používání vám bude sloužit celé roky. Díky této šikovné pomůcce si kvalitně zacvičíte v příjemné atmosféře domova.

Naopak, největším mínusem posilovacích věží je (pro někoho) jejich cena a rozměr. I když jsou věže na doma většinou menší, stále zabírají docela dost místa a jen tak je neodložíte do skříně. Myslete na to, že levné a nekvalitní stroje dokáží nadělat více škody než užitku a od cvičení vás mohou odradit.

Obecně najdete na trhu dva typy posilovacích věží. Jedny mají zátěž ve formě olympijských kotoučů, ty druhé v podobě zátěžových bloků – cihliček. Věž s cihličkami šetří prostor, zatímco stroj s olympijskými kotouči můžete nakládat, jak jen chcete. Při výběru tedy záleží jen na vašich preferencích.

Jedno je však jisté, pokud si vyberete kvalitní posilovací stroj se širokým výběrem možností, vaše domácí cvičení posunete na další level. Vaše tréninky se stanou zábavnější a účinnější.