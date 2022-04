Nepodceňujte ochranu očí

Oči a rizika, která na ně číhají

Oči jsou párový orgán, který pro nás zajišťuje nejvýznamnější smysl – zrak. Jsou geniálním dílem přírody, ale současně jsou velice zranitelné, a to i v běžném každodenním životě. Riziko si navíc mnohdy ani neuvědomujeme. Při běžně vykonávané práci často zapomínáme na ochranné pomůcky. Nejsou to totiž jen sluneční paprsky, které mohou našim očím způsobit problémy. To největší nebezpečí pro naše oči představují práce, při kterých může dojít i k fatálním zraněním.

Typickým příkladem je práce se dřevem nebo sváření různých kovových materiálů. To, že je přitom potřeba použít svářečské brýle, by mělo být samozřejmostí. Brýle na svařování představují nejvyšší standard ochrany očí, ty je však třeba chránit i v řadě dalších činností.

Brýle pro každou práci

Ochranné brýle by měly oči chránit podle charakteru činnosti, kterou vykonáváme, proti poškození mechanickému (např. třískami, kovovými šponami apod.), tepelnému, ale také chemickému.

Díky ochranným brýlím budou vaše oči v pořádku. Při jejich výběru nezapomínejte ani na UV záření. Pokud pracujete dlouho venku, měly by mít filtr, který před touto složkou slunečního světla ochrání sítnici vašeho oka.

Brýle by měly být vždy pohodlné a neměly by při pohybu padat z hlavy. Brýle by měly být dobře zafixovány. Je také třeba, aby brýle chránily oči ze všech směrů, tedy aby zabraňovaly průniku předmětů, kapek žíravin apod. i z boku.

Vysoce kvalitní ochranné brýle si můžete vybrat třeba na e-shopu Hoffmann Group, kde naleznete vhodné brýle pro všechny své činnosti. Pamatujte, že oči máte jen jedny a nové vám nikdo dát neumí. Nošení brýlí při práci je to nejmenší, co pro své oči můžete udělat.