Nikdo nechce smrdět: Podle odborníka se dá nadměrnému pocení zabránit jídlem

Stačí jediný člověk, který nechápe pojem deodorant, a například v plném autobuse začíná peklo na zemi. Ovšem i extrémní pocení lze ovlivnit. Dietolog Jan Král radí, co je dobré konzumovat, a co naopak úplně vynechat. Není to naštěstí žádná věda, stačí pár jednoduchých zásad.