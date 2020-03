Nový program České televize potěší hlavně seniory. Vysílat začne už v pondělí

Od pondělního rána spouští Česká televize nový vysílací program ČT3, který bude určen hlavně seniorům. Tomu také bude uzpůsoben výběr filmů a dalších pořadů, které bude nový kanál vysílat.

Podle generálního ředitele České televize Petra Dvořáka bude veřejnoprávní televize do tohoto programu směřovat finance, které by za běžné situace investovala do výroby nových pořadů.

Progam pro seniory chyběl

„Chceme v této těžké situaci sloužit další velké skupině našich diváků,“ uvedl generální ředitel České televize s tím, že pro děti již běží vysílání, které má alespoň zčásti nahradit školní výuku, nebo lépe řečeno doplnit současné domácí vzdělávání. Veřejnoprávní program, který by nabízel pořady hlavně pro seniory, přitom prozatím neběžel. „Stanice bude svým laděním klidnější a podávání všech informací přizpůsobené seniorům,” konstatovala tisková mluvčí České televize Karolína Blinková.

Jasně a srozumitelně

Nový program šitý na míru vkusu mnoha seniorů bude doplněný o informace, podávané jasnou, srozumitelnou formou a přizpůsobenou skutečnosti, že mnozí lidé ve vyšším věku nepoužívají internet. Informace budou tedy podle dostupných informací podávány celistvě bez zbytečných odkazů na další zprávy na webu a podobně. Zároveň by se měli diváci z cílové skupiny ČT 3 dozvědět praktické rady, související se současnou situací. Obecně by však měl být program laděn spíš odpočinkově, měl by přinést dobrou náladu a milé vzpomínky.

Ne všichni poslouchají jen dechovku

„Ta zpráva mi udělala opravdu velkou radost, a to nejen kvůli koronaviru,“ zhodnotil nový projekt České televize pětasedmdesátiletý pan Vladimír. „Pro seniory je víceméně určen jeden jediný program, který je možné sledovat, ale to je jen pro určitou skupinu. Kdo nechce celý den poslouchat dechovku, nemá jinou možnost. Osobně doufám, že si veřejnoprávní televize zachová i na kanálu pro seniory svoji úroveň a nesklouzne k obecně uznávanému klišé, že důchodci už ničemu nerozumí a poslouchají jen dechovku. Vždyť dnes jsou již v důchodu lidé, kteří “vyrostli” na Beatles a obecně žijí jinak než důchodci před třiceti lety. Zdá se mi ale, že na to mladší část společnosti zapomíná,” říká pan Vladimír, který se na spuštění speciálního seniorského programu těší.

V novém formátu

Důležité je upozornit, že program ČT3 bude vysílán pouze v DVB-T2, tedy v novém vysílacím formátu, který jsou schopny přijímat novější televize, případně je nutné pořídit set-top box. Většina území již ale v tomto režimu signál přijímá, proto by v tom neměl být žádný problém. Bude možné jej sledovat denně od 9. hodiny ráno do 17:45.

