Osamělost, úzkosti a utrpení po koronaviru. Dánský recept na štěstí v období izolace

Pandemie koronaviru způsobila milionové ztráty lidských životů, ale také narušila způsob života, který byl doposud vnímán jako nezaměnitelný. Koho před dvěma lety napadlo, že nebude možné navštívit své příbuzné, posedět v restauraci, zajít si do kina či do oblíbené kavárny či hospody?

Meik Wiking se intenzivně už několik let zabývá studií, jak prožít šťastný život. Ví, o čem mluví, protože Dánsko z mnoha důvodů drží prvenství nejšťastnějšího národa na světě. On svými populárními knihami bezesporu tomuto pocitu přispěl nemalou měrou. Pro britský The Guardian se rozpovídal také o tom, jak je možné v současných nelehkých časech prožívat šťastné momenty a tvořit si veselé vzpomínky. Útok deprese, osamělosti a utrpení totiž nikdy nebyl tak významný jako dnes.

Dívat se na štěstí z vědecké perspektivy

Při pohledu na žebříčky nejšťastnějších zemí na světě vás napadne, že hlavní roli hraje bohatství. Skandinávie, Švýcarsko, Nový Zéland, Nizozemsko. To vše jsou země, v nichž je úroveň života nadstandardní. „Úspěch národa v přeměně bohatství na blahobyt většinou spočívá v jeho schopnosti eliminovat zdroje neštěstí,” říká Wiking.

Třeba v Itálii jsou velmi nešťastné ženy, které nemají stejná práva jako muži. Ve Španělsku zase štěstí národa ovlivňuje nespokojenost mládeže, protože je málo pracovních příležitostí. Dánsko a jiné skandinávské země nevytvářejí konkurenční prostředí ani tlak na vysoké vzdělání. Zdravotní péče a vzdělání je přístupné pro všechny. „Rád bych řekl, že severské země nejsou nejšťastnější na světě - jsou nejméně nešťastné," komentuje Wiking.

Tajemství neexistuje

Peníze nejsou všechno. Pokud se člověk necítí šťastný, musí něco zásadního ve svém životě změnit. Pokud se cítíte osamělý, musíte učinit krok do neznáma. Třeba vstoupit do nějakého zájmového kroužku, kde potkáte nové lidi. „Tajemství je, že žádné tajemství neexistuje," říká Wiking. Pouhý akt vědomého obrácení naší mysli může být začátkem změny.

Zásadní novinkou v přemýšlení muže, který je ředitelem Institutu pro výzkum štěstí, však tkví v přeměně rovnice, že štěstí neznamená automaticky bohatství. „Pandemie nás donutila omezit náš život na minimum. To byla zároveň ideální příležitost k uvědomění, co nám vlastně doopravdy přináší štěstí. Co chceme v životě změnit. Pandemie je tak příležitostí začít od začátku,” ukončuje Wiking.

