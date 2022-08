Osvědčené vybavení pro turistické výlety

Když v supermarketu procházíte kolem stánku s turistickým vybavením, často se divíte, jakou mají výrobky hodnotu při svých extrémně atraktivních cenách. Lidé, kteří se často pohybují po horských stezkách, dobře vědí, že pouze osvědčená outdoorová značka je schopna poskytnout dostatečně kvalitní vybavení, které bude v horách dobře fungovat. Dnes existuje řada výrobců, jejichž kořeny sahají mnoho let do minulosti. Ačkoli mají za sebou bohatou minulost, většina z nich se odvážně dívá do budoucnosti a neustále určuje nové směry pro celý outdoorový průmysl.

Jednou z nejznámějších horských značek je bezpochyby Salewa. Její rozsáhlý sortiment zahrnuje téměř všechny kousky oblečení, obuvi nebo turistického vybavení, které si dokážeme představit. Mezi oblečením najdete modely pro téměř každou letní i zimní outdoorovou aktivitu. Základem je samozřejmě turistické oblečení, které zajišťuje pohodlí při dlouhých túrách po turistických stezkách. Nepromokavé bundy a kalhoty poskytují vynikající ochranu před deštěm, zatímco modely s izolační vrstvou z přírodní vlny zajišťují izolaci při teplotách pod bodem mrazu. Kromě trekingového oblečení nabízí značka také modely určené speciálně pro horolezectví, alpinismus a skialpinismus. Oblečení Salewa je známé svými dokonale padnoucími střihy a velmi moderním designem. Díky tomu je oblíbenou volbou pro ty, kteří hledají výrazné barvy a originální řešení. Jedním z mladších odvětví tohoto výrobce je kolekce obuvi, která si od svého uvedení na trh okamžitě získala nadšené příznivce. Horská, turistická a trekingová obuv od tohoto výrobce je ideální pro trasy různé obtížnosti. Nabídku značky doplňuje turistické a horské vybavení. Patří sem trekingové pánské a dámské batohy, stany, ale i horolezecké vybavení, přilby, mačky nebo cepíny. To vše dělá ze značky Salewa jednu z největších a nejznámějších horských značek na světě a její výrobky lze snadno spatřit na mnoha fotografiích z jednodušších túr i delších expedic.

Prvotřídní voděodolnost

Neméně známou značkou v outdoorovém světě, jejíž logo je vždy symbolem špičkové kvality, je GORE-TEX®. Funguje především jako dodavatel specializovaných laminátů pro oděvy a obuv. Výrobce tak zajišťuje, že výrobky navržené z jeho materiálů splňují přísné požadavky na voděodolnost. Pokud si vyberete model s logem Gore Tex, můžete si být jisti, že byl testován v těch nejnáročnějších podmínkách, a proto bude dobře fungovat i v lijáku nebo sněhové bouři na horské stezce. Značka spolupracuje pouze s výrobci, kteří jsou schopni splnit specifické požadavky. Samotná membrána Goretex se často používá ve špičkových kolekcích oblečení, které musí mít nejlepší dostupný výkon. Kromě toho jsou k dispozici různé verze laminátu, které jsou vhodně přizpůsobeny zamýšlenému použití. Silnější a tlustší laminát je ideální pro horolezectví, protože je odolnější proti oděru od skal, zatímco tenčí verze, které nabízejí maximální prodyšnost, se používají pro běžecké oblečení. Dodatečná nepromokavá vrstva se dobře osvědčuje i v obuvi. V současné době je většina celoročních trekových bot a bot určených pro chladnější části roku vybavena membránami GTX. Díky této dodatečné ochraně proti pronikání vody je pohyb v blátě nebo sněhu ještě pohodlnější.

Turistické boty jsou nutností

Každý milovník treků ví, že nejdůležitější jsou pohodlné trekové boty. Bez dobře zvoleného modelu nebudete schopni pohodlně urazit ani několik kilometrů, natož několikadenní trek. Jedná se o jedno z těch zařízení, u kterých jsou zkušenosti velmi důležité. Proto je většina výrobců horské obuvi na trhu již mnoho let. Mnohé z nich jsou stále rodinnými podniky. Například značka Lowa vyrábí boty již desítky let a nabízí jak klasicky vypadající modely, tak o něco novější odlehčené konstrukce. Tento výrobce nabízí trekingovou, turistickou a taktickou obuv i boty, které jsou ideální pro každodenní použití ve městě. Jsou ideální volbou pro všechny milovníky horských zážitků.

To je jen několik příkladů značek, kterým můžete plně důvěřovat, když hledáte dokonalé boty, nejpohodlnější batoh na světě nebo spolehlivou bundu, která vydrží každou nepřízeň počasí. Kde však hledat další návrhy osvědčeného vybavení? V této situaci je nejlepší důvěryhodný outdoorový obchod s širokým výběrem vybavení, obuvi a oblečení do hor. Stejně jako u horských značek i zde záleží na zkušenostech a komplexnosti nabídky. Pouze dobrý outdoor obchod vám může poskytnout kompletní vybavení, oblečení a obuv jak pro víkendový výlet po stezkách, tak pro vysokohorské výstupy v zimní sezóně.