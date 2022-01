Pozor na mikrovlnky, mohou mít vliv na naši hormonální rovnováhu. Čeho se musíme vyvarovat, abychom ochránili sebe i rodinu?

Mikrovlnné trouby jsou s námi už více než sedmdesát let. Po roce 1945 si ji mohli pořídit nejprve Američanky a až pak se začala šířit do světa. Jenomže tehdejší mikrovlnné trouby se s těmi dnešními samozřejmě nedají prakticky v ničem srovnávat, kromě systému, na kterém pracují. A tak bychom si dnes jistě domů nestěhovali třísetkilogramovou krabici o výšce dvou metrů jen proto, abychom si mohli ohřát zbytky od oběda nebo rozehřát zmrzlou pizzu. I přes svoje na dnešní dobu šílené rozměry si mikrovlnná trouba získala svoje místo na trhu, a tím také možnost dalšího rozvoje, zmenšování a zlepšování i zvyšování bezpečnosti pro obsluhu.

Trouba je bezpečná, nebezpečím jsou sami lidé

Dnes se nemusíme obávat úniku záření, které podle některých skeptiků poškozuje nejen potraviny, ale i samotné členy domácnosti, kteří si tenhle ďábelský stroj domů pořídí. Přesto si musíme dávat pozor, abychom vlastní vinou nezpůsobili ve spolupráci s mikrovlnkou velké problémy. Stále ještě existují potraviny a předměty, které nás nesmí ani napadnout do trouby vložit. Které to jsou?

Kovy jsou tabu

Snad nikoho už v dnešní době nenapadne dávat do mikrovlnky potraviny zabalené v alobalu. Žádný kov není vhodný k tomu, abychom jej do trouby vkládali, tedy ani kovové misky, hrnce a podobně. Jenomže dnešní doba s sebou nese také možnost nosit si domů jídlo v plastových, tedy i polystyrenových krabičkách. Jak je to právě s nimi? Plastové krabičky v mikrovlnce sice nevybouchnou, mohou se tedy zdát bezpečné. Jenomže pokud obsahují tak zvaný bisfenol, mohou se stát potenciálním nebezpečím pro hormonální rovnováhu strávníka.

Dioxiny, které se mohou při působení mikrovlnného záření uvolnit, pro změnu z polystyrenu zase působí rakovinotvorně. I když se v obou případech zdá, že se s takovými obaly nic neděje, opak může být pravdou a riskovat zdravotní problémy je zbytečné. Vždyť stačí naservírovat si jídlo z krabičky na talíř a až poté ohřát. Navíc se dočkáte daleko estetičtějšího stolování.

Houbičku raději vyhoďte

Zdá se, že už je také načase vyvrátit jeden velmi oblíbený omyl, kterého se ale mnohé spořivé hospodyně úporně drží. Když totiž ještě nechtějí vyhodit houbičku na nádobí, ale na druhou stranu tuší, že je již plná bakterií, které nádobí a našemu zdraví neprospívají, “čistí” takovou houbičku několikavteřinovým pobytem v zapnuté mikrovlnce. Je sice pravda, že mikroorganismy nepřežijí, ale jde o to, jestli takový pokus stojí za riziko, že na houbičku zapomeneme a po několika dalších vteřinách se dočkáme nepříjemného zápachu spálené hmoty a mikrovlnku pak budeme ještě hodně dlouho čistit. V případě, že bychom od trouby dokonce na chvíli odešli, můžeme s sebou zpět rovnou přinést hasicí přístroj. Houbičky na nábobí nejsou zase takovou investicí, aby stály za tak vysoké riziko problému.

Neohřívejte v troubě vodu

Ano, i obyčejná čistá voda je ve spojení s mikrovlnkou doslova výbušným tématem. Někoho by mohlo lákat použít mikrovlnku místo rychlovarné konvice, ale i když tentokrát nepůjde o uvolnování nebezpečných látek nebo riziko požáru, mohlo by se stát, že vám takto ohřátá voda doslova vybouchne do obličeje. Proč? Při ohřívání v mikrovlnce (a toho jste si jistě všimli i u jiných tekutin) se totiž neprohřívá obsah nádoby nikdy úplně rovnoměrně. Povrchové napětí vody tak může sice zabránit problému v době, kdy hrnek stojí v troubě, ale jakmile bychom jej vyndali a dotkli se hladiny třeba jen lžičkou nebo čajovým sáčkem, “odmění” se nám voda doslova výbuchem. Pak bychom si mohli gratulovat, kdyby proud letící vody minul náš obličej.

Nic s pevnou slupkou

O vajíčcích už řeč byla, jde o podobný případ jako u vody - i vejce dokáže v mikrovlnné troubě explodovat. Jde ale o tak známý případ, že snad už nikoho ani nenapadne vařit vajíčko právě tímto způsobem. Stejně jako vajíčko se ale budou chovat i další potraviny, které mají na povrchu pevnější slupku a uvnitř obsah s velkým procentem tekutiny. Příkladem může být třeba obyčejné hroznové víno.

Pozor na chilli

I když je nepravděpodobné, že by snad chtěl někdo ohřívat v mikrovlnce chilli papričky, zřejmě se takoví lidé najdou. Proč by jinak výrobci před takovým nápadem varovali? Pokud by vás přece jen takový nápad přepadl, pak vězte, že štiplavé látky, jako je například známý kapsaicin, které jsou v chilli papričkách obsažené, se při ohřívání uvolní do prostoru a jen těžko se pak celá rodina ubrání pálení očí a při silnějším nadechnutí při otevření trouby se dočkáte hodně nepříjemného překvapení s dlouhou dohrou. Takže ani papričky raději do trouby nedávejte!

