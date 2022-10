Příběh čtenáře: „Díky elektrokoloběžce jsem ušetřil 80 % času denně“

Elektrokoloběžka Aerium Aovo Pro šetří Ondřejovi nezanedbatelné množství času. Díky ní si tak více užije rodinu a zbývá mu ještě čas na koníčky. Do práce to má přitom stejně daleko jako Honza, pracují totiž v jedné kanceláři. Jak je to možné?

Ranní spěch začíná

Je půl sedmé ráno a v obou rodinách zvoní budík. Pánové pracují až od devíti hodin, ale oba jako vzorní tatínkové vypravují děti do školy. Honzovi začínají ranní stresy, ale Ondřej si v klidu vychutnává kávu a připravuje dětem svačinu.

Klidné ráno se pozitivně projevuje na Ondřejově náladě. V garáži na nabíječce mu dřímá skládací elektrokoloběžka připravená na cestu do práce. A co dělá nebohý Honza? Ten hledá po kapsách drobné, aby zaplatil nepříjemnému řidiči autobusu přesnou částku.

Honza vychází z domu a pomalu se připravuje na autobus plný rozespalých cestujících. Atmosféra v ranním spoji se dá krájet, a to se negativně promítá na Honzově náladě po celý den. Autobus do práce jede navíc příliš brzy, a Honza tak sedí v kanceláři už třicet minut před začátkem pracovní doby.

Pracovní den s klidem

Zatímco Honza se už dobrých deset minut uklidňuje z ranního cestování, Ondřej přichází do kanceláře s dobrou náladou. Koloběžku snadno složil, a protože odlehčená konstrukce neváží více než jízdní kolo, bere si ji s sebou do kanceláře, kde ji ukládá do skříně.

Ondřej do práce přijel s dostatečnou rezervou, aby si vychutnal svoji druhou kávu. Pracovní doba začíná za pár minut a zatímco Honza sedí už třicet minut za pracovním stolem, Ondřej v klidu zapíná počítač a vyřizuje první pracovní hovory.

Průběh rána se projevuje na náladě obou protagonistů. Ondřej řeší pracovní povinnosti v klidu a s nadhledem, což ale netýká Honzy. Tomu od rána tečou nervy a vše řeší ve stresu. Manželka mu navíc poslala nákupní seznam, takže po cestě domů ho čeká navíc nákup v supermarketu.

Na nákup a domů

Ani Ondřejova manželka neotálí a posílá partnerovi nákupní seznam. Pár položek pro Ondru nepředstavuje problém – elektrokoloběžka má dostatečnou nosnost a jeho batoh spoustu místa. Do obchodu je to sice z ruky, ale díky elektrokoloběžce netrvá Ondřejovi cesta déle než pár minut.

Rychlík Ondřej odchází z obchodu a potkává Honzu. Upachtěný obličej prozrazuje, že nestíhá. Autobus mu jede už za patnáct minut a další až za hodinu. Pokud autobus nestihne, riskuje zpoždění a méně času s dětmi. Obchod tak pouze prolétne a koupí položky, na které si vzpomene. Zboží jako máslo a mléko bohužel zůstávají v regálu.

Čas strávený s dětmi nikdo nenahradí

Mezitím, co se Honza mačká v autobuse, jeho kamarád v klidu dojíždí domů. Elektrokoloběžka mu hlásí dostatek energie i na druhý den. Cesta z práce mu s nákupem trvala 30 minut. Oproti svému kolegovi z práce tak ušetřil více než hodinu času. Honza přijíždí až těsně před večeří a únavou se kácí na pohovku.

Příběh Ondřeje má ještě jedno pozitivum. Elektroběžka Aerium mu šetří hodinu denně a navíc nezatěžuje životní prostředí. Nulové emise tedy hrají do karet ekologii a díky tomu Ondřejův zaměstnavatel podporuje možnost nabíjení přímo v práci.

Ušetřený čas Ondřej věnuje rodině. Chvíli se synem probírá novou látku ve škole a pak si s ním hraje na zahradě. Mezitím jeho žena připravuje zdravou večeři. A co dělá Honza? Ten úkoly jeho dcery nestihl – když přijel z práce, už je měla hotové.

Koloběžky šetří čas i přírodu

Příběh Ondřeje a Honzy ukazuje výhody elektrokoloběžek. Ačkoliv oba kamarádi šetří přírodu a do práce nejezdí autem, jen jeden z nich si to užívá. Druhý trpí a svoje nesnáze obhajuje tím, že to dělá pro přírodu.

Oba dva tak sice šetří životní prostředí, avšak jen jeden z nich je všude včas. Honza navíc do práce občas cestuje autem. Doléhá na něj totiž únava a frustrace z pravidelného dojíždění autobusem.

Do práce na koloběžkách bezpečně

Ekologické dojíždění do práce má svoje pravidla. Jako řidič koloběžky se stanete účastníkem provozu a vztahují se na vás stejná pravidla silničního provozu jako na jiné řidiče.

Elektrokoloběžky s výkonem do 1 kW a maximální rychlostí do 25 km/h zákon považuje za jízdní kola. Proto se na vás vztahují stejná pravidla jako na cyklisty.

Znamená to například jízda na pravé straně vozovky, osvětlení při nepříznivých světelných podmínkách nebo povinnost jízdy v pruhu pro cyklisty. Zapomeňte na jízdu na chodníku, tam elektrokoloběžky nepatří.

Co ale když vaše koloběžka jede rychleji než 25 km/h? V takovém případě nemluvíme o jízdním kole a elektrokoloběžka se považuje za motocykl s nutností řidičského oprávnění skupiny AM. Provoz podobných strojů vyžaduje povinné ručení, STK, povinnou výbavu a registrační značku umístěnou na koloběžce.

Kvalitní elektrokoloběžky Aerium

Přemýšlíte nad pořízením elektrokoloběžky na cestování po městě? Firma Vzdušín přichází s řadou Aerium zaměřenou na nízkonákladovou a ekologickou jízdu. Koloběžky vybavené moderními technologiemi vás dovezou do práce a ušetříte s nimi až 80 % času stejně jako náš hrdina Ondřej. Dejte sbohem stresu a cestujte rychle a spolehlivě!