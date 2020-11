Připravte si pravý ukrajinský boršč. Je zdravý, pomáhá i při hubnutí

Boršč obsahuje mnoho zdravých potravin, které se řadí mezi nejlepší dietní jídla na hubnutí. Vyzkoušejte originální ukrajinský recept na boršč, který si ihned zamilujete!

Ingredience

12 šálků hovězího nebo zeleninového vývaru

5 šálků zeleného nebo červeného zelí (nakrájeného na tenké plátky)

1 velká cibule (nakrájená nadrobno)

3 střední mrkve (nakrájené nadrobno)

2 lžíce olivového oleje

3 velké řepy (oloupané a nakrájené na úzké proužky – zápalky)

4 velké brambory (oloupané a nakrájené na kostičky)

150 g rajčatového protlaku (1 velké balení)

2 lžičky soli

3 bobkové listy

1 lžíce bílého octa

3 velké stroužky česneku (nastrouhaného najemno)

mletý černý pepř dle chuti

¼ šálku kopru nebo petrželky (jemně nasekané)

zakysaná smetana a žitný chléb (na ozdobu a k podávání)

Postup

Do velkého hrnce (cca 5–6 l) vlijte vývar, přidejte bobkové listy a přiveďte k varu.

Zatímco se vývar s listy začíná vařit, umyjte zeleninu, oloupejte ji a nakrájejte.

Jakmile se vývar vaří, přidejte do něj zelí a hrnec přikryjte pokličkou. Počkejte, dokud se vývar se zelím opět nezačne vařit a od té doby vařte po dobu 20 minut.

Připravte si velkou pánev a vlijte do ní lžíci oleje. Přidejte cibuli a mrkev a za občasného míchání restujte 5 minut.

Do pánve přidejte řepu, zbývající olej a vařte 3–4 minuty.

Následně zeleninu přidejte do hrnce společně s bramborami, rajčatovým protlakem a solí.

Polévku zakryjte a vařte na mírném ohni dalších 20 minut.

Po této době vypněte teplo a přidejte ocet, česnek a pepř. Promíchejte a nechte boršč 10 minut odstát, aby se mohly chutě vzájemně propojit.

Na závěr přidejte nasekaný kopr a dochuťte solí, pepřem, případně trochou octa.

Podávejte horké s trochou zakysané smetany a pečivem dle vlastního výběru. Můžete podávat také se stroužkem česneku, který je možné natřít na chléb.

zdroj: rednumberone.com

Tipy pro vás

Uvařený boršč můžete uchovávat ve vzduchotěsné nádobě v lednici až po dobu 5 dní. Pokud ho chcete znovu jíst, přihřívejte vždy pouze tolik množství, které spotřebujete. Neustálé přihřívání a chlazení pokrmu nesvědčí.

Chcete-li boršč uchovat déle, je možné ho v mrazáku skladovat až po dobu 3 měsíců. Můžete si boršč rozdělit do několika menších sáčků (na jednotlivé porce) a zmrazit je zvlášť. Nebudete tak muset rozmrazovat celé množství boršče, pokud si budete chtít pochutnat jen na troše polévky.

Rozhodnete-li se přidat do polévky maso, doporučujeme použít žebra, polévkové kosti nebo jakékoliv maso s trochou tuku, který dodá polévce výraznější chuť.

Upřednostňujete boršč bez masa, který je jednodušší a rychlejší? Pak bílkoviny v podobě masa nahraďte fazolemi.

Boršč a zdraví

Boršč se řadí mezi nejzdravější recepty z červené řepy a zelí, které můžete v kuchařkách najít. Náš boršč je zajímavý nejen na pohled díky hluboké rubínové barvě. Je také velice výživný, jelikož obsahuje řepu plnou železa, mrkev mající betakaroten, brambory s obsahem vitamínu C, draslíku a vitamínu B6 a také zelí, které obsahuje vitamíny K, C, vlákninu a další živiny. Chcete-li přidat do boršče fazole, dopřejete si významnou dávku bílkovin navíc.

Chcete sobě a své rodině dopřát výživnou pochoutku, po které se jen zapráší? Pak je boršč jasnou volbou. Nechte si chutnat!

KAM DÁL: Tlačenka z hub, hlívové matjesy a další dobroty. Po skvělé sezoně je třeba uspokojit chuťové pohárky.