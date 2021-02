Proč nahradit klasické jízdní kolo elektrokolem?

Elektrokola Apache do města i do přírody

A s energií, která vás nenechá na holičkách! Ať už jste vyznavači jízdy v přírodě, toužíte po adrenalinu a dobrodružství nebo po poklidném tempu cyklostezek či divočině v městském ruchu – tato česká značka má elektrokolo Apache připraveno pro každého cyklistického nadšence. Elektrokola Apache vynikají nejen pestrou nabídkou modelů, vysokou kvalitou, spolehlivostí a životností, ale také rozsáhlou škálou cenových kategorií, díky kterým si vybere náročný i nenáročný zákazník přesně takové elektrokolo, po jakém touží. V nabídce nechybí elektrokola městská, horská, skládací, trekingová i krosová, a šlápnout do pedálů si tak můžete dle svého gusta rekreačně i profesionálně.

Jízdní kolo nebo elektrokolo?

Samozřejmě, že záleží na úhlu pohledu a na tom, co od jízdy na kole očekáváte. Pokud se chcete během jízdy spolehnout jen na svou vlastní energii a nebo alespoň občas uvítáte a oceníte zaslouženou pomoc, pak elektrokolo vítězí na plné čáře. Elektrokolo je vlastně vylepšené jízdní kolo, na kterém musíte stejně poctivě šlapat, ale za vaše úsilí vás elektrokolo odmění pořádnou dávkou dopomoci. Díky elektropohonu, baterii a řídící jednotce si totiž můžete přesně určit, kolik energie vám elektrokolo pošle do pedálů, a vy tak s přehledem – bez zadýchání, zbytečné námahy a potu – zvládnete nejen jízdu po rovince, ale i ten nejstrmější kopec i úctyhodnou vzdálenost. A pokud o asistenci motoru zrovna nestojíte – a chcete si dát pořádně do těla – pak stačí asistenci vypnout a rázem je z elektrokola klasické jízdní kolo.

Co vám může nabídnout elektrokolo na rozdíl od jízdního kola?

Elektrokolo válcuje jízdní kolo hned v několika oblastech, a dávno tak už neplatí pověra, že je to kolo pro lenochy či seniory. Právě naopak! Elektrokolo vás chytne za cyklistické srdce a rozhodně v jeho sedle najezdíte více kilometrů než na klasickém jízdním kole. Rekreačně i sportovně.

V čem tedy elektrokolo vede před klasikou?

elektrokolo zvyšuje vaše cyklistické sebevědomí v každém věku a utužuje samostatnost především v seniorském věku. S přibývajícími léty a ubývajícími silami vám dopřeje dostatek pohybu i kontaktu s rodinou, přáteli i přírodou

elektrokolo maže výkonnostní rozdíly mezi partnery či přáteli. Pokud na běžném jízdním kole nestíháte tempu ostatních, na elektrokole budete v cíli jako první

elektrokolo vám dopřeje pohodovou rekreační jízdu i pořádný sportovní zápřah. Ať už amatér či profesionál – na elektrokole si užijete každý kilometr přesně tak intenzivně, na kolik se zrovna dnes cítíte

elektrokolo vám pomůže zhubnout nevzhledné faldíky a vylepší vaši fyzickou kondici. To, co byste si museli na jízdním kole doslova vydřít, a pot a únava by vás nakonec od vašeho cíle odradili, to na elektrokolo hravě zvládnete. Přidávat si míru zatížení totiž na elektrokole můžete pozvolna, přesně v takovém rytmu, jak se zvyšuje vaše kondička

na elektrokole můžete vyrazit do drsné i něžné přírody, stejně jako do ruchu velkoměsta. Na rozdíl od běžného jízdního kola však můžete vyrazit klidně v kostýmku či obleku a do cíle dorazíte svěží, bez potu a lapání po dechu

se elektrokolem máte jistotu, že i když si výlet nečekaně prodloužíte nebo vám cestou začne docházet vaše vlastní energie, vždy díky dopomoci elektromotoru dojedete zpět domů bez vydání se z posledních zbytků vašich sil

v sedle elektrokola můžete dojet mnohem dál i výš, než jste kdy dřív doufali, že zvládnete. Elektrokolo vám pomůže překonat náročný terén, stejně jako nástrahy drsné přírody včetně prudkého stoupání i náročných sjezdů

oproti elektrokoloběžce můžete vzít kolo i mimo město a zvládnete terén, který by koloběžka rozhodně nezvládla

Elektrokolo zkrátka dobývá cyklistický svět a místo se pro něj hledá ve sportovním srdci i garáži tak snadno...