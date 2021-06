Půjčka na bydlení: Důležité informace pro rok 2021

Jaké jsou úrokové sazby hypoték v roce 2021, jaké podmínky musíte splňovat,

abyste hypotéku dostali, a jaké jsou výhody úvěru ze stavebního spoření a úvěru

v předstihu? Pokud si plánujete letos vzít půjčku na bydlení, čtěte dále.

Podmínky pro získání hypotéky v roce 2021

Ty, kteří si chtějí vzít hypotéku, často zajímá, kolik musí mít našetřeno vlastních

peněz. Banky v současnosti poskytují hypotéky maximálně ve výši 90 % z odhadní

ceny nemovitosti. Je však nutné říci, že jsou dnes ceny nemovitostí velmi

nadhodnocené, a to až o 20 %, takže musíte počítat s tím, že bude odhadní cena

nemovitosti nižší než prodejní cena. Pokud tedy máte vyhlédnutou nemovitost za

4 000 000 Kč a odhad bude také ve výši 4 000 000 Kč, vlastními zdroji budete muset

pokrýt 400 000 Kč. V případě, že by však odhadce nemovitost odhal na 3 500 000

Kč, banka vám půjčí maximálně 3 150 000 Kč, 850 000 Kč tak budete muset zaplatit

z vlastních zdrojů nebo z klasické půjčky. Pokud ale můžete ručit další nemovitostí

nebo pozemkem, banky vám půjčí i 100 %.

Co dalšího musíte splňovat pro získání hypotéky

Minimální věk 18 let

Pobyt v ČR – občané jiného státu EU musí mít v ČR přechodný pobyt

Stabilní příjem, který je dostatečný pro splácení hypotéky

Úrokové sazby hypoték v roce 2021

Zatímco na začátku roku se úvěrové sazby hypoték pohybovaly pod hranicí 2 %,

během dubna úvěry u většiny bank vzrostly a i v následujících měsících se očekává

další růst. Odborníci se tak shodují na tom, že doba ultra levných hypoték je pryč.

V posledních týdnech zdražila své hypotéky většina tuzemských bank. Na druhou

stranu, i navzdory růstu úrokových sazeb jsou hypoteční úvěry stále výhodné, což se

také odráží na nebývalém zájmu o půjčky na bydlení.

Délka fixace hypoték

Co se týče délky fixace půjčky na bydlení, Češi nejčastěji volí pětiletou, podle

statistik se jedná o 57 %, na druhém místě se umístila tříletá fixace a za ní desetiletá

fixace, která je podle odborníků v dnešní době rozumnou volbou. Výběr délky fixace

je ale třeba dobře si promyslet, desetileté sazby jsou totiž na úrocích o desetiny

procenta horší, na druhou stranu jsou zárukou nízké sazby na deset let.

Úvěr ze stavebního spoření

Půjčka na bydlení nemusí být spojena jen s hypotékou. Další možností, jak

nemovitost financovat, je úvěr ze stavebního spoření. V posledních letech se jedná o

velmi oblíbený produkt, což dokazuje i skutečnost že v roce 2019 měli Češi zájem o více než 54 000 úvěrů ze stavebního spoření. Statistiky z loňského roku dokonce hlásí, že je v letošním roce úvěrů ze stavebního spoření nejvíce za 25 let. Důvodem je i skutečnost, že stavební spořitelny dnes půjčují i v milionových objemech se splatností až 30 let a nabízejí různě dlouhé fixace úrokových sazeb, stejně jako je tomu i u hypoték.

Pozor na půjčku na bydlení si počkáte několik týdnů

V posledních týdnech se na internetu objevily zprávy, že je z hypoték téměř

podpultové zboží. Zatímco dříve bylo možné půjčku na bydlení vyřídit během

několika dnů, dnes se na ni čeká několik týdnů. V březnu, dubnu a květnu letošního

roku totiž hypoteční trh zažil neočekávaný boom a jen za první čtvrtletí letošního roku

si Češi na hypotékách půjčili téměř 100 milionů korun. Na takovýto nárůst zájmu o

půjčky o bydlení však banky nebyly připraveny, a proto vyřizování hypoték a úvěrů

trvá déle než dříve, v průměru se jedná o 4 až 6 týdnů.

TIP: Úvěr v předstihu

Ceny nemovitostí rok od roku rostou i vzhledem k tomu, že poptávka stále převyšuje

nabídku. A právě nedostatek nemovitostí vede k tomu, že má o jeden dům nebo byt

zájem více lidí. A u prodávajících většinou vyhraje ten, který je schopný nabídnout

peníze co nejdříve. Jak mít tedy peníze co nejdřív k dispozici? Řešením je úvěr

v předstihu, který nabízejí některé stavební spořitelny. S úvěrem v předstihu budete

mít na základě své finanční situace schválenou výši úvěru a budete mít rok na to,

abyste si našli nemovitost, kterou chcete koupit. Úvěrem v předstihu tak značně celý

proces urychlíte.