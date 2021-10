Růst energií a všeobecné zdražování vaši peněženku neohrozí. Naučte se peníze chránit

Růstem energií zdražování nekončí

S přicházejícími podzimními měsíci nás čekalo nejedno nepříjemné překvapení. Plíživého zdražení potravin, pohonných hmot a služeb si nešlo nevšimnout. Do toho se noviny začaly plnit titulky o rostoucích cenách energií. Na první pohled by si každý mohl pomyslet: Zaplatím na konci roku ve vyúčtování o tisíc nebo dva tisíce více a tím je problém vyřešen. Bohužel situace není tak jednoduchá. Zdražení energií postihne všechna odvětví. Znáte firmu, společnost nebo živnostníka, který by ke své práci nepotřeboval elektrickou energii nebo vytápění? Proto se musíme připravit na zdražení nejen několika položek, ale na plošné zdražení veškerého zboží a služeb.

Zdražení nemusí přijít okamžitě, cena energií se do nákladů promítne postupně. V příštím roce je třeba počítat s vyšší cenou ať už si půjdete koupit cokoliv.

Inflace vyjádřená v procentech není reálná

Všeobecné zdražování zboží a služeb sleduje dlouhodobě ukazatel inflace. Zdražování posuzuje podle vývoje cen více než tisíce konkrétních položek. U některých nedochází k prudkému nárustu cen, jiné zdražují více.

Abyste pocítili aktuální inflaci v pouze deklarované míře, museli byste nakupovat všech tisíc položek. Pokud ale nakupujete pouze potraviny, oblečení, drogerii a na nákup jedete autem, týká se vás zdražení v mnohem vyšší míře. Není radno inflaci podceňovat a je třeba naučit se s ní pracovat. Jak? Zahrnout ji do plánování výdajů, pracovat s rodinným rozpočtem, zajímat se o možnosti investování a vybrat vhodné spořící produkty.

Plánování výdajů odhalí rezervy

Peníze vám přichází na bankovní účet, zaplatíte povinné výdaje a část, která vám zůstává je určena k útratě. Postupně z ní ukrajujete, že se stává, že týden před výplatním termínem zeje peněženka prázdnotou. Chyba není v malém měsíčním příjmu, ale v nedostatečném plánování výdajů. Pomůže vám rodinný rozpočet.

Rodinný rozpočet odhalí skryté rezervy a pomůže vám splnit budoucí sny

Chcete začít podnikat?

Rádi byste si rozšířili vzdělání nebo absolvovali nákladný kurz?

Toužíte po vlastním bydlení?

Přemýšlíte o zabezpečení na stáří?

Zvažujete spoření pro děti?

Vše začíná u rodinného rozpočtu a u vyčlenění částky na spoření a na investování. Nacházíme se v době, kdy každá koruna odložená do peněženky nebo ležící na bankovním účtu má určitou hodnotu v pátek a mnohem menší hodnotu příští pondělí.

Bezpečné a výdělečné investice

Jako první je třeba vyčlenit z příjmů část, která bude určena do úspor a část, která bude určena do investic. V ideálním případě by jedna polovina měla být uložena v bezpečných produktech. U té druhé si pak můžete dovolit o něco větší riziko (to můžete snížit rozdělením investic do několika položek z nichž některé budou spíše bezpečnější a jiné určené pro větší zhodnocení).

Zásady pro výběr spoření a investic