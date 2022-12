Silvestrovské menu za pár korun: Jednoduché pohoštění, za které dostanete pochvalu

Příprava na silvestra vás nemusí stát mnoho peněz, když se necháte inspirovat našimi recepty, které jsme pro vás připravili. Většina z nich totiž používá běžně dostupné suroviny, z nichž však můžete vykouzlit pravé divy. Co takhle vyzkoušet třeba italskou teplou specialitu, pomazánku z krémového sýru, čabajskou pěnu či kuřecí salát? A nezapomněli jsme ani na vegetariány.

Silvestrovský oběd lehký jako pírko

Na silvestra by to možná na oběd chtělo něco lehkého do žaludku. Před sebou máte ještě celý den vyplněný pojídáním nejrůznějších dobrot, tak ať vám na ně zůstane místo.

Kuřecí salát s čerstvými paprikami

Ingredience:

250 g vařeného nebo pečeného kuřecího masa

100 g čerstvých zelených paprik

100 g čerstvých červených paprik

100 g oloupaných jablek

50 g cibule

1 lžíce rostlinného oleje

1 lžíce plnotučné hořčice

1 lžíce octa

1 lžíce vody

1 lžička cukru

pepř

sůl

worcestrová omáčka

Postup:

Na nudličky nakrájejte kuřecí maso, omyté papriky i oloupaná jablka. Přidejte nakrájenou a nejlépe i spařenou cibuli. Připravte si zálivku z vody, oleje, hořčice, cukru, pepře, soli a worcestrové omáčky. Salát dobře promíchejte a dejte vychladit. Můžete podávat jen tak, nebo si zakousnout banketky.

Silvestr je i pro vegetariány

Ať už jste se masa vzdali z jakýchkoliv důvodů, jako vegetariáni určitě přivítáte tip na chutný zeleninový salát z červené řepy. Červená řepa totiž obsahuje řadu zdraví prospěšných látek – vitamín B a C, hořčík, draslík, sodík. „Funguje jako prevence proti rakovině, má detoxikační účinky, zlepšuje činnost mozku a posiluje kardiovaskulární systém,“ potvrdil našemu webu MUDr. Dalibor Krátký.

Salát z červené řepy s pomerančovou zálivkou

Ingredience:

300 g oloupané syrové červené řepy

50 g omytých rozinek

šťáva z půlky pomeranče

2 polévkové lžíce nakrájené pažitky

1 lžíce oleje

1 stroužek česneku

sůl

pepř

Postup:

Syrovou červenou řepu oloupejte, omyjte a najemno nastrouhejte. Dejte ji do salátové misky, přidejte omyté rozinky a nakrájenou pažitku. Připravte si zálivku z pomerančové šťávy, utřeného česneku, oleje, soli a pepře. Vše dobře promíchejte.

Silvestrovská večeře ve znamení slaných pochoutek

Určitě připravte teplou večeři podle starého italského receptu, až se vrátíte z odpolední silvestrovské procházky nebo lyžovačky. Výborné sousto vás zahřeje, dobře naladí a zpříjemní poslední hodiny starého roku.

Italské šátečky s překvapením

Ingredience:

100 g hladké mouky

2 lžíce rostlinného oleje

asi 6 lžic vody

sůl

4 vejce - raději menší

160 g strouhaného sýru - nejlepší je ementál, čedar či parmazán, ale můžete použít i obyčejný eidam

řepkový olej na smažení

Postup:

Nejprve si připravte hladké těsto z mouky, oleje, vody a soli a dobře ho propracujte. Rozdělte ho na 4 dílky, ty vyválejte na plátky o délce strany asi 12 cm. Sýr najemno nastrouhejte a také rozdělte na 4 části. Doprostřed každého plátku navršte nastrouhaný sýr, do něho udělejte důlek a rozklepněte vajíčko, které osolte. Pak opatrně vezměte rohy čtverců a spojte tak, aby vám vznikl šáteček. Ten osmažte v hlubším kastrolu na horkém oleji tak, že ho vložíte spojenou stranou dolů. Správně usmažený šáteček poznáte na první pohled - na hladké straně se nafoukne. Doporučujeme před podáváním osušit v papírovém ubrousku, do něhož se vsákne část mastného oleje.

Čekání na silvestrovskou noc

Čekání na silvestrovskou půlnoc je obvyklé krátit popíjením dobrého bílého nebo červeného vína a zobáním něčeho slaného k němu. Chutná pomazánka k vínu je ze sýru žervé.

Jemná pomazánka k vínu

Ingredience:

200 g krémového sýru žervé

100 g šunky

50 g ementálu

sůl

malá hrst zelené petrželky

30 g másla

Postup:

Žervé sýr umícháte s jemně umletou šunkou, nastrouhaným ementálem a změklým máslem. Osolte a dochuťte nasekanou zelenou petrželí. Výborná je tato pomazánka namazaná na bílé vece nebo na slaných sušenkách typu Tuc, Telka a podobně.

Na jednohubkách si smlsnete, pokud si připravíte pěnu z čabajské klobásky. Samozřejmě, že můžete použít i jinou variantu pikantní klobásy - například dunajskou.

Pěna z pikantní klobásy

Ingredience:

85 g čabajské nebo dunajské klobásy

50 g roztíratelného taveného sýru

85 g másla

Postup:

V misce vyšlehejte máslo do pěny, postupně zašlehejte tavený sýr a pomletou klobásu. Hotovou pěnu namažte na kolečka rohlíků nebo bagety.

Na závěr něco dobrého i pro děti

Děti vesměs rády mlsají sladké pokrmy. Zkuste jim na silvestra připravit salát z ovoce, které patří k těm nejoblíbenějším.

Ovocný salát se smetanou

Ingredience:

200 g jablek nebo hrušek

100 g mandarinek

100 g banánů

1 lžíce cukru

1 kelímek sladké smetany

asi 35 jader vlašských ořechů

šťáva z půlky citronu

Postup:

Jablko omyjte a nakrájejte na plátky. Banán oloupejte a nakrájejte na kolečka. Oloupané mandarinky pokrájejte na kostky. Ovoce dejte do salátové misky, pokapejte šťávou z citronu, přidejte posekané ořechy a cukr a zalijte sladkou smetanou. Dobře vše promíchejte a můžete servírovat.

Zdroj: Recepty kuchařky Adély Vránové

