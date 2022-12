Vysoký krevní tlak: Pomůže vám i obyčejný banán

Hladina krevního tlaku se měří pomocí dvou hodnot, a to systolického tlaku a diastolického tlaku, a to v mililitrech rtuti (mmHg). Systolický tlak znázorňuje sílu, kterou naše srdce pumpuje krev do našeho těla, a diastolický tlak je odpor, který proti průtoku krve v cévách působí, informuje National Health Service.

Krevní tlak o hodnotě 140/90 mmHg se považuje za vysoký. V případě, že je vám více než 80 let, se považuje za vysoký tlak o hodnotě vyšší, než 150/90 mmHg.

Zdravotní rizika vysokého krevního tlaku

Vysoký krevní tlak zatěžuje nejen naše srdce, ale také naše cévy a další orgány jako ledviny, mozek a oči. Hypertenze tak může postupem času ohrozit nejen zdraví našeho srdce, ale i dalších důležitých orgánů, zvyšuje totiž riziko vzniku hned několika vážných zdravotních stavů, mezi které patří:

infarkt

mrtvice

onemocnění srdce

srdeční selhání

onemocnění periferních tepen

aneuryzma aorty

nemoc ledvin

vaskulární demence

Důležité je tak nechat i náš krevní tlak pravidelně kontrolovat praktickým lékařem a v případě, že zjistíte, že se jeho hodnoty zvyšují, je nutné se okamžitě snažit o jeho opětovné snížení, v opačném případě riskujete vážné zdravotní komplikace.

Snížení vysokého krevního tlaku

Naštěstí existují poměrně jednoduché změny životního stylu, které zvládne provést opravdu každý a které vám pomohou s opětovným snížením krevního tlaku. Mezi tyto změny patří zejména:

snížení množství soli v jídelníčku

vyhýbání se nadměrné konzumaci alkoholu

udržování si zdravé tělesné hmotnosti

pravidelná fyzická aktivita

vyhýbání se nápojům a potravinám s obsahem kofeinu

skoncování se zlozvyky, jako je kouření

S hypertenzí vám pomůže i obyčejný banán

Se snížením vysokého tlaku vám mimo jiné pomůže také konzumace jednoho banánu denně. Se snížením vysokého krevního tlaku nám totiž mimo léky může pomoci i zařazení potravin s vysokým obsahem draslíku, hořčíku a vitamínu B do jídelníčku.

Banány jsou bohaté na draslík, který pomáhá vyrovnávat množství sodíku v těle a přispívá tak velkou měrou mimo jiné právě i ke snížení vysokého krevního tlaku.

Kdo by si měl dát na vysoký krevní tlak pozor?

Hladinu svého krevního tlaku by si měli hlídat zejména lidé patřící do rizikových skupin. Mezi osoby, u kterých můžeme pozorovat vyšší riziko vzniku hypertenze, patří lidé, kteří:

trpí nadváhou

kouří

kouří

nemají dostatek fyzické aktivity

jsou starší 65 let

mají problémy se spánkem

konzumují příliš mnoho alkoholických nápojů a nápoje s obsahem kofeinu

konzumují velké množství soli

mají v rodině někoho, kdo trpí hypertenzí

