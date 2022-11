Jak snížit vysoký tlak? Moringa to zvládne za dvě hodiny

Riziko infarktu nebo mrtvice je při vysokém tlaku velké. „Když máte vysoký tlak, tak si opravdu nepěkně zahráváte s infarktem a mrtvicí. Podcenění se v tomto případě rozhodně nevyplácí. Tím spíš, že vysoký krevní tlak má mnoho příčin,“ říká pro Čtidoma.cz MUDr. Aleš Kastner. Důležité je podle odborníka změnit jídelníček a začít se hýbat. Změna životního stylu může obsahovat například zařazení potravin, které jste dosud odmítali.

S vysokým tlakem pomůže příroda

Řeč je třeba o listech rostliny moringa oleifera, které se často konzumují rozemleté, v podobě prášku. Můžete je přidat do ovocného šejku nebo kaše. Doktor Kastner přidává ještě další možnosti, jak rostlinu do jídelníčku dostat. „Na trhu jsou kapsle. A jelikož rostlina obsahuje množství vitamínu A i C, ale také vápníku, tak se určitě vyplatí.“

Tato superpotravina postupně získává stále na větší popularitě. Řada studií totiž potvrdila její pozitivní účinky na snížení vysokého krevního tlaku. „Ano, tato rostlina je přírodní alternativou k lékům ke snížení vysokého krevního tlaku,“ vysvětluje lékař. Ve výše zmíněné studii vědci také zaznamenali „významný pokles systolického i diastolického krevního tlaku“.

Velmi účinná kombinace

Klasické léky mají totiž určité nedostatky, které jsou spojené s jejich přípravou. „Při jejich přípravě je extrahován pouze fytochemický obsah potřebný pro jejich výrobu. V případě konzumace celého listu je výhoda v tom, že obsahuje i další sloučeniny. Tato kombinace je mnohem účinnější. A vysoký krevní tlak máte opravdu dole rychle, ty dvě hodiny odpovídají,“ doplnil doktor Kastner.

