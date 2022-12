Avokádová nutella: Sladká pomazánka s celou řadou zdravotních benefitů

Patříte mezi milovníky klasické nutelly? Asi jen těžko bychom hledali někoho, kdo by tuto pochoutku odmítl. Klasická nutella ale nepatří mezi potraviny, které by náš jídelníček zásadně nutričně obohatily. Jde to i jinak. Můžete si totiž doma vyrobit zdravější variantu této oblíbené pochoutky z avokáda a hořké čokolády.