Specifika půjčky bez registru - a proč si ji vždycky řádně promyslet

Co je půjčka bez registru

Do pojmu „půjčky bez registru“ se vejdou celkem tři druhy úvěru. Ano, tak široká oblast se pod tímto pojmenováním skrývá. A každý z typů úvěrů poskytovaných bez registru má o něco jiné vlastnosti.

Jednou velkou skupinou jsou půjčky pro OSVČ poskytované bez registru . Jde o podnikatelské úvěry, které jsou poskytovány živnostníkům na IČO a slouží jako zdroj peněz pro rozvoj nebo záchranu podnikání. Většinou jsou spojeny s ručením za půjčku majetkem podnikatele, protože jeho další dluhy nejsou v registru prověřovány.

Druhou skupinou jsou spotřebitelské půjčky bez registru, při jejichž vyřizování poskytovatel sice nahlíží do registru, ale k záznamům v nich je tolerantnější než banky a většina nebankovních společností. Jde o půjčky pro osobní spotřebu, ne do podnikání.

Třetí skupinu pak tvoří spotřebitelské půjčky bez registru, kde se však při vyřizování vůbec do registrů nenahlíží. Pro tuhle skupiny je typické, že místo zjišťování aktuální zadluženosti se důkladně prověřují pravidelné příjmy a současný majetek žadatele. I zde se jedná o peníze pro osobní potřebu. Nedochází přitom k porušení zákona o spotřebitelském úvěru, protože v něm není pro poskytovatele nastavena povinnost s registry spolupracovat.

Jak funguje půjčka bez registru a čím je typická

Půjčka bez registru je typická nejvyšší cenou na trhu s půjčkami, ať už v oblasti podnikatelských nebo spotřebitelských. Proč? Protože poskytovatel takového úvěru podstupuje poměrně velké riziko nesplácení půjčených peněz.

Toleruje vyšší zadluženost, a proto více riskuje nutnost si v budoucnu zaplatit vymáhání peněz skrze inkasní agenturu nebo exekutora, případně nutnost spolknout rozhodnutí o odpuštění většiny dluhu při schváleném oddlužení jejich klienta (pozor, oddlužení je možné jen u spotřebitelských půjček, nikoliv v podnikání. V případě podnikání ale může nastat podobná situace - pokud byla půjčka bez registru vzata na firmu, ne na živnostníka).

Dalším typickým znakem úvěrů bez registru je pro klienta vysoké riziko předlužení, pádu do dluhové pasti. Co to znamená? V podstatě neschopnost dlužníka splácet všechny své závazky. Vzniká pomalu a nenápadně - a nejčastěji se do ní spotřebitel dostává tak, že vytlouká půjčku půjčkou. Jakmile nemá na splácení, vezme si novou (a dražší) půjčku, s níž uhradí tu první, ale ve výsledku je zadlužen o pěkný kus víc. A tento proces se několikrát zopakuje. Kam to vede, je předem jasné.

Co je potřeba doložit pro získání půjčky bez registru?

Požadavky na podklady pro vyřízení půjčky bez registru se u jednotlivých poskytovatelů liší. Nejčastěji jde o potvrzení pravidelných příjmů, méně často o základní přehled žadatelova majetku. Chybět samozřejmě nemohou osobní doklady, zejména občanský průkaz, u podnikatelských úvěrů pak živnostenský list.

Které půjčky se vyplatí víc než ty bez registru?

Asi vás nepřekvapí (po všem, co jste si tu přečetli), že víc než půjčka bez registru se vyplatí jakýkoliv jiný druh úvěru. Jedinou výjimkou je skupinka, kterou jsme označili číslem 2 - tedy spotřebitelské půjčky poskytované sice s nahlédnutím do registru, ale s větší tolerancí uvedených záznamů. Proto kdykoliv se potkáte s nabídkou půjčky bez registru, vždy si nejprve zjistěte, do které kategorie patří!