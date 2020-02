Spořicí účet coby výhodný produkt, který je ocenitelný nejen při platbě kartou

Účet coby základní finanční produkt

Takřka pro každého je dnes samozřejmostí běžný neboli osobní účet. Lidé v produktivním věku se bez něj neobejdou, neboť je vyžadován ze strany zaměstnavatele k zasílání výplaty či mzdy. Primárním účelem je snadné, rychlé a maximálně pohodlné hospodaření s peněžními prostředky prostřednictvím banky, tj. bezhotovostně. Jde o účet, který slouží jako důležitá adresa, na kterou vám lidé mohou posílat peníze, tj. zaměstnavatel, příbuzní, přátelé, obchodní partneři apod. Stejně tak slouží i vám pro vložení peněz na váš účet apod.

Z funkčního hlediska jsou u běžného účtu využívány zejména platby kartami a zadávání příkazů k úhradě, k platbě inkasa, trvalé příkazy apod. Peníze na účet je možné vkládat v hotovosti na přepážce banky, prostřednictvím vkladových bankomatů či převodem z jiného účtu. Finanční prostředky je možné z účtu získat několika způsoby, jako je výběr hotovosti z bankomatu, ale také bezhotovostním převodem na jiný účet, například právě na spořicí účet.

Co je spořicí účet a princip jeho fungování

Jednoduše řečeno jde o účet, který v sobě spojuje výhody dvou finančních produktů, a to termínovaného vkladu a již výše uvedeného běžného účtu. Ocenitelným faktem je, že si banka za něj neúčtuje žádný poplatek. Přestože se nejedná o extra zvýhodněné zhodnocení vložených finančních prostředků, neměnným faktem zůstává, že má tento typ účtu jisté ocenitelné přednosti.

Spořicí účet má fungovat coby rezerva pro nenadálé, nepředvídatelné a zkrátka neočekávané náhlé situace. Jde o finanční rezervu, kterou můžete kdykoliv okamžitě použít. Bonusem je i to, že se zároveň průběžně zhodnocuje. Díky tomu je rozhodně vhodnější než běžný účet, protože oproti němu nabízí úročení vkladů. Spořicí účet je tak vhodným řešením rezervy pro nečekané výdaje.

Jestliže máte volné finanční prostředky, které nechcete či nemůžete na delší dobu někam uložit, pak je nejlepší volbou jejich vložení právě na spořicí účet, a to díky flexibilitě a také díky úročení vkladů. Od toho se pak odvíjí samotný výběr vhodného spořicího účtu. Jelikož za vedení spořicího účtu nejsou žádné poplatky ze strany banky, je tak dobré mít tento účet u některé z bank otevřen.

Kritéria pro správný výběr

Zde je hned několik faktorů, na jejichž základě se můžete rozhodnout pro výběr toho nejlepšího spořicího účtu pro vás. Určitě jedním z hlavních parametrů při výběru tohoto finančního produktu jsou limity, které mohou určovat minimální i maximální hodnotu vkladu.

Dalším kritériem, které je třeba brát v úvahu při zřizování spořicího účtu, je to, zda bankovní instituce vyžaduje povinné zřízení běžného účtu, či nikoliv. Jde o to, že někteří poskytovatelé mají v podmínce, že u nich musíte mít zřízen i běžný účet. Při výběru si nezapomeňte tento fakt ověřit. Pokud je dána tato podmínka a vám to nevadí, tak si ale přečtěte předem veškeré náležitosti s tím spojené. Dalším rozhodujícím měřítkem při volbě jsou poplatky na spořicím účtu.

Výhodný a nejlepší je spořicí účet, který není limitován maximální vkladovou výší, naopak nabízí minimální nízký vklad, neomezuje podmínkou zřízení běžného účtu. Samozřejmostí je snadné založení, volba možnosti výpovědní lhůty a obsluha vkladu prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilní aplikace. Pozitivní je, že pro založení spořicího účtu stačí dosáhnout plnoletosti a být způsobilý k právním úkonům.

Výhody spořicího účtu

Jedná se o typ účtu, jehož předností je, že peníze na něm nejsou nikterak vázány. Vy si je tak můžete kdykoli vzít a stejně tak snadno převést na svůj běžný účet. Některé banky umožňují i provádět platby přímo ze spořicího účtu. Ocenitelným faktem je i to, že vklady jsou ze zákona pojištěny. Díky vyšší úrokové sazbě dochází k efektivnějšímu zhodnocení peněz než na běžném účtu. Založení, vedení i výpisy z účtu jsou zdarma. Rovněž bez poplatků jsou veškeré příchozí platby i vedení platební karty. Výhodou je i možnost neomezeného počtu vkladů na jednoho klienta.

Způsob, jak výhodně nakupovat

Dnes je zcela běžné používání platební karty. Snad už pro každého je samozřejmostí nakupování a zejména placení prostřednictvím kreditní karty, neboť to přináší řadu výhod. Jedná se o snadný a rychlý způsob placení, aniž byste museli mít u sebe hotovost apod. Stejně tak si můžete zvolit nejvýhodnější typ kreditní karty přímo pro vás. Díky konkurenci i moderní technologii je z čeho vybírat.

A právě v tomto případě spořicí účet přináší jistý benefit neboli výhodu při placení kartou. Z každé platby kartou totiž získáváte procentuální odměnu na spořicí účet. Nakupovat či utrácet můžete takto ještě výhodněji.