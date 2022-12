Strašení dětí čertem může negativně ovlivnit jejich psychiku

V minulosti bylo strašení čertem vystaveno téměř každé dítě, dnes se ale jejich počty snižují. Rodiče začínají být čím dál tím více opatrní a více hledí na to, jaký má tato tradice vliv na psychiku jejich ratolestí. Některé z nich k tomu vedou jejich vlastní nepříjemné vzpomínky.

Celá řada z nás si některé z "oslav" svatého Mikuláše pamatuje živě až do dnešního dne. Tato tradice totiž měla své místo v dětství většiny z nás a dokonce ani naše uslzené prosby ji o něj nepřipravily.

Dr. Martina Pavlíčková, Psy.D., je klinická psycholožka s více než 15 lety praxe v oboru. Nyní působí v psychoterapeutickém centru Řipská, kde poskytuje terapii dětem, adolescentům a dospělým

Může strašení dětí čertem vést ke vzniku psychického traumatu?

Podle expertky v oboru je sice velmi nepravděpodobné, že by strašení čertem u dětí vyvolalo psychické trauma, někteří rodiče by se ale měli míti na pozoru. Podle specialistky totiž velmi záleží na konkrétním dítěti.

„Strašení čertem může v danou chvíli ovlivnit dětskou psychiku tím způsobem, že to děti vyděsí a občas tak může vyústit v úzkost nebo specifické fobie. Měli bychom ale být opatrní při používání slov jako „trauma“ nebo „traumatický“, tyto zážitky se používají k označení velmi závažných psychických stavů, jako je posttraumatická stresová porucha, což považuji v tomto případě za vysoce nepravděpodobné,“ uvedla pro Čtidoma.cz klinická psycholožka Dr. Martina Pavlíčková.

„Je také důležité si uvědomit to, že některé děti jsou automaticky naprogramovány prostřednictvím svých osobnostních charakteristik, aby byly úzkostnější. Tyto děti by byly s největší pravděpodobností negativně ovlivněny něčím děsivým, jako jsou čerti, ale i celou řadou dalších věcí a událostí. Pokud to rodiče o svých dětech vědí, mohou se rozhodnout, že je během této doby nebudou brát na místa, kde by čerti mohli být,“ pokračovala expertka.

Rodičům, kteří volají po zrušení této tradice, ale Dr. Martina Pavlíčková za pravdu nedává: „Z těchto důvodů si nemyslím, že by celá tradice měla být zrušena. Svátky vyrostly z hluboce zakořeněných tradic, a pokud je začneme odebírat, nezničíme nakonec ty naše milované svátky?“

