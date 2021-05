Stresem se můžete nakazit. Kdo ho přenáší a proč jsou nejvíce ohroženi alergici?

Vidíte někoho ve stresu? Tak se mu obloukem vyhněte, protože vás může nakazit. Je to podobné, jako když přijdete mezi lidi, kteří mají třeba chřipku. Také děláte všechno pro to, abyste byli co nejrychleji pryč. Jak přesně to se stresem funguje a jak se přenáší? A existuje snad i léčba?