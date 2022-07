Tajemný hrad Trosky vydal zvláštní svědectví. Studenti našli v chodbách jeho podzemí děsuplné vzkazy našich předků

Staré hrady bývají tajemné už jen svojí historií, ale jsou mezi nimi i takové, které se jiným ještě vzdalují. Tak třeba právě Trosky, z nichž se do dnešní doby dochovaly prakticky jen zbytky dvou věží, dávají opravdu dostatek prostoru pro fantazii každého z návštěvníků. A to ještě netušíme, co všechno se skrývá v nekonečných chodbách pod samotným hradem.

Záhady provázejí Trosky od jejich vzniku

Záhadná historie hradu Trosky se začala psát ve druhé polovině 14. století a první zmínku o něm našli historikové z roku 1396. Jak je možné, že jde o rok, kdy už prokazatelně nežil předpokládaný zakladatel a stavitel hradu na vysoké skále, není tak docela jasné. Proč se nikdo do té doby nerozhodl zapsat do některé z kronik alespoň zmínku o stavbě hradu, o problémech, které ji jistě provázely, o osudech lidí, kteří na plnění snu jejího prvního majitele Čeňka z Vartenberka pracovali? Můžeme si jen představovat, co k tomu mohlo vést, třeba i skutečnost, že se podle legend právě pod touto skálou nachází brána do pekla. To by mohlo mnohé odradit od jakékoliv zmínky o tomto místu.

Jak vypadala novostavba hradu?

Nejenže ale nejsou o prvních letech existence hradu dochovány písemné zmínky, ale na rozdíl od jiných tehdejších takto honosných novostaveb nenechal si svůj hrad jeho majitel patrně ani namalovat. Jak tedy Trosky vypadaly v době, než z nich zbyly doslova jen trosky, jak je známe dnes? Kdo ví – a třeba je to tak lepší, je možné, že bychom to zkrátka vědět neměli. Možná je něco tak zvaně mezi nebem a zemí, o čem zkrátka nemáme ponětí a také to tak má zůstat.

Legendy lákají k prozkoumání

Nebyli bychom ale snad ani lidé, kdybychom se nesnažili přijít každé podobné záhadě na kloub. A tak dnes už víme, že se mezi dvěma skalami, na kterých stojí vždy jedna z částečně dochovaných věží, tedy známé Baba a Panna, země trhá až do hloubky neuvěřitelných šesti set metrů. Dokonce prý byl na dně téhle průrvy viděn jasný oheň, jehož teplo sálalo až k povrchu. Co jiného by to tedy mohlo být než samotná pekelná brána? A nebyla by jediná, vždyť podobná pověst se vztahuje třeba i k hradu Houska. Je tedy právě tady místo, kterému bychom se měli raději vyhýbat?

Jedno překvapení za druhým

Kromě průrvy, která logicky budí mnohé otázky, je prokázáno, že je hora pod Troskami doslova propletena chodbami, částečně vytvořenými přírodou, když tudy před dávnými dobami proudila láva, a částečně také dotvořenými lidmi. Lidská zvědavost překoná i riziko hraničící s téměř jistou smrtí, a tak se do útrob hory na konci devatenáctého století vydalo několik studentů, aby zjistili, co se uvnitř nachází. (Jedna z pověstí totiž hovoří také o dobře ukrytém pokladu, který sem ukryli loupeživí rytíři poté, co si jej „půjčili“ z Opatovického kláštera.)

Jejich cesta ale nebyla úspěšná, i když se úzkými chodbami dostali až do prostorné vysoké jeskyně. Žádné zlato ani jiné poklady nenašli, zato si mohli přečíst varovné vzkazy našich předků. „Dál ne, sic tě čeká smrt.“ nebo „3 dny jsme bloudili, bude tvá smrt, jestli půjdeš dál“. Koho by takové nápisy nevyděsily?

Do tajemných chodeb se tedy asi podívat raději přece jen nepůjdeme, ale zřícenina hradu Trosky jistě stojí za víkendový výlet, zvlášť teď o prázdninách.

Zdroj: poznatsvět, wikipedie, hrad Trosky

KAM DÁL: Jste opravdoví fanoušci Harryho Pottera? Pak vás těchto 15 zajímavostí z natáčení rozhodně nepřekvapí.