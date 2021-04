Tereza Ramba pečuje o roční dítě, točí, píše a rozvíjí rodinnou firmu. Jak to vše stíhá?

Do módní kolekce Doma promítla herečka odkaz na knihu DobroDruhům, kterou pokřtila teprve nedávno. Říkáte si, jak tohle vše může stíhat? Vždyť teprve před rokem a půl porodila své prvorozené dítě, které oslovuje Slunce. Dlouho tajila jeho pohlaví před širší veřejností, nakonec se sama v jednom z příspěvků na instagramu prořekla, že se stala matkou chlapečka.

Stíhá díky manželovi

Tereza Ramba musí být zřejmě geniální v organizaci svého času. Právě totiž dotočila film Deníček moderního fotra, v těchto dnech stojí před kamerou pravidelně ve vznikajícím projektu Zdeňka Svěráka a Jiří Strach jí věnoval velkou roli v televizní kriminální minisérii Docent. To vše si může dopřát i proto, že má po svém boku manžela Matyáše. Tanečníka, který má kvůli covidovým opatřením už přes rok opravdu hodně omezené možnosti, jak se nyní věnovat své práci. Tereze tak je spolehlivým a podporujícícm partnerem, zastane i péči o domácnost a Slunce.

Tereza Ramba začala se značkou „Láska je” již v době těhotenství. S manželem prodávají originální trička a nyní k nim přibyla kolekce Doma. „Chtěli jsme, aby šaty byly z toho nejlepšího materiálu vyrobeného v Čechách, ušité lokálně. Netušili jsme, jaké martyrium nás čeká. Půl roku jsme hledali někoho, kdo látku utká, nabarví a ušije. Doma. U nás v Česku. Což vůbec nebylo jednoduché,“ vysvětluje Tereza. Její šaty snů jsou ušity z 6 metrů látky a při chůzi krásně vlají, páteř zdobí výšivka „O tobě sním”, citace z kapitoly Peru z již zméněné Tereziny autorské knihy DobroDruhům.

Ženy Terezina srdce

Prezentovat novou kolekci oblečení v této složité době, která módě příliš nepřeje, je celkem odvážné rozhodnutí. Tereza s Matyášem však mají své kroky velmi dobře promyšlené a už první uvedení jistě stojí za zájem. Kolekci totiž světu představují ženy, které jsou Terezinu srdci nejbližší. „Snažila jsem se sáhnout do všech cípů své milované rodiny. Uvidíte v nich tedy čtyři generace žen, každá jsme úplně jiná, vysoká, malá, tenká, černovlasá, blondýna…,“ popisuje Tereza Ramba účast maminky, babičky i nevlastní sestry na focení.

A proč se vlastně herečka pustila na pole módního průmyslu? „Chtěla jsem mít něco krásného pro sebe a pro Slunce. Šaty jsou jednoduché, představuji si, že v nich můžu jít na Českého lva a stejně tak i na pískoviště a nebát si kecnout na zem. Chtěla jsem šaty, ve kterých mamka může do práce i na zahradu, babička do divadla i připravovat sváteční oběd, Anička na skejta i do školy. Prostě Šaty snů.“ V dětské velikosti vznikla kolekce šatiček pro malé princezny a overálky pro Sluncata. Touto nabídkou určitě produkce rodiny Rambových nekončí.

Pozitivní platforma plná lásky

„Vedle kolekce Doma, která je lokální a budou v ní vznikat postupně další nové kousky, se budeme snažit rozšiřovat naši vysněnou pozitivní platformu „Láska je”. Chceme z ní vytvořit místo, kde si lidi mohou odpočinout i udělat si radost. Najdete tam nejen podcasty Do duší, ale i knihu DobroDruhům, která se dočkala už třetího dotisku, ale i naše fair trade trička. S nápadem dát naši „lásku“ na trika přišel Jakub Straka. Chtěl také využít a dál pracovat s jedinečnými ilustracemi mé sestry Sáry z knihy Dobro Druhům. Představovali jsme si, jak její obrázky chodí po Praze,“ dodává Tereza Ramba, která se už moc těší, až se její muž Matyáš bude moci vrátit ke své profesi naplno a užije si jeho tanec na pódiu.

