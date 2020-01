Usmažte si domácí hranolky - jsou lepší než ty kupované a navíc máme jistotu, že jsou z kvalitních brambor

Máte rádi hranolky, ale nejste příznivci zmraženého zboží? Těžko můžeme vědět, jak skutečně vypadaly brambory, z nichž jsou vyrobeny. Kromě toho se také stane, že si přineseme v sáčku více ledu než hranolků. Co s tím? Je to jednoduché - koupit brambory a pustit se do toho doma. Vyplatí se to…

Upřímně řečeno, ty skutečně pravé domácí hranolky připravuje asi jen málokterá hospodyně, většina z nás považuje hranolky za poměrně rychlou záchranu situace ve chvíli, kdy už skutečně nevíme kudy kam. Rozpálit olej, nasypat hranolky a za pár minut je na stole příloha, kterou neodmítnou ani děti. Co ale když chceme sami zkontrolovat, jak vypadaly brambory, z nichž jsou hranolky udělané? Nezbývá než se vydat sice trochu složitější cestou, ale zase s vědomím, že děláme něco pro svoji rodinu.

Základem jsou správné brambory

Jestliže chceme vyrobit ty skutečně nejlepší domácí hranolky, nesmíme podcenit ani ten nejmenší detail. Ono je to totiž tak trochu umění, které ale určitě stojí ve výsledku za tu námahu. Jak jistě už každý zjistil, v obchodech jsou brambory označené písmeny A, B a C podle tak zvaného varného typu. A právě “céčko” jsou ty naše, i když jejich popis většinou hovoří o tom, že jsou vhodné na kaši (pyré). Nicméně výborně poslouží právě i pro domácí snažené hranolky.

Důkladná příprava

Pokud chceme dosáhnout opravdu nejlepšího výsledku, měli bychom se snažit vybrat z koupených brambor ty, které budou alespoň podobně velké. Zabráníme tak tomu, aby se každý hranolek (ano: hranolek - ne hranolka) smažil jinak dlouhou dobu. Brambory oloupeme a už jim můžeme dát požadovaný tvar. Pokusíme se nakrájet hranolky tak, aby byly stejně silné, v ideálním případě pooužijeme speciální kráječ. Okrajové části raději využijeme k jinému zpracování. Příliš tenké nebo malé kousky by se smažily rychleji a výsledek by nebyl dokonalý.

Trocha češtiny: slovo hranolky vyvolává dojem, že jde o hodně hranolek (tedy o slovo v ženském rodě) a většina lidí to slovo tak také skloňuje - zamysleme se ale nad jeho původem... Jde o kousky brambor ve tvaru hranolků, tedy vlastně malých hranolů. Hranolek je zkrátka rodu mužského, ( je to “ten” malý hranol - hranolek) ať se nám to líbí nebo ne… Jíme tedy hranolky, ale vezmeme si jeden hranolek, nikoliv jednu hranolku. A koupíme si sáček hranolků a ne sáček hranolek. Je to možná nezvyklé, ale správné.

Jak zbavit brambory přebytečného škrobu?

Nakrájené hranolky je potřeba zbavit přebytečného škrobu, který by v dalším postupu nebyl vůbec k prospěchu. Dokážeme to nejlépe několikerým propláchnutím v opravdu ledové vodě. A pak už budou hranolky připraveny k dalšímu zpracování.

Dvakrát smažené - dobře smažené?

V obchodě koupíme hranolky předsmažené. Znamená to, že už jednou prošly horkým olejem a poté byly po vychladnutí zmrazeny. Tento postup není vůbec tak špatný, abychom jej museli zatracovat. Naopak - pokud bychom domácí hranolky zkrátka jen vhodili do rozpáleného oleje, nechali zezlátnout a dali na talíř, budou se strávníci již po pár minutách divit, co mají přes sebou za gumovou potravu. Hranolky by velmi brzy ztratily svoji očekávanou křupavost. Takže ano - hranolky můžeme nejprve na pár minut vložit do horkého oleje, částečně osmažit, vyjmout a nechat důkladně vychladnout. Klidně i do druhého dne, pokud bychom měli tolik času. Vyrobíme si tak vlastně polotovar podobný tomu z mrazáku v supermarketu, jen ze surovin, kterým můžeme opravdu věřit, protože jsme je viděli v původním stavu.

Lepší je brambory předvařit

Ještě lepší je ale - podle zkušenosti mnoha kuchařů a kuchařek, brambory nepředsmažovat, ale předvařit. Nakrájené omyté syrové hranolky zkrátka přibližně 8 minut povařit doměkka, opatrně vyjmout a opět nechat zcela vychladnout, třeba i v lednici. A pak už přijde na řadu poslední krok…

Do oleje!

Tím opravdu závěrečným krokem je klasické smažení hranolků v rozpáleném oleji, docela stejné jako v případě těch, které koupíme zmražené v obchodě. Za pár posledních minut tak vykouzlíme dokonalou přílohu k masu, za kterou kuchaře jistě všichni u stolu pochválí. Tak co myslíte - nestojí to za trochu námahy?