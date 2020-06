Už jsou tady zase. Naučte se ovládat svůj strach z pavouků a zvítězíte sami nad sebou

Rádi byste se vydali na exotickou dovolenou, ale stále vás něco nutí zůstat v Evropě v relativním bezpečí? Rádi byste se vydali na Dálný východ nebo třeba do Mexika, přesto se tam nikdy nepodíváte. Nejste v tom rozhodně sami. Mohou za to oni, pavouci! Větší, menší, to je úplně jedno. Arachnofobie, tedy chorobný strach z pavouků, není nic výjimečného. Můžeme s ní ale vůbec zatočit jednou provždy, nebo nás bude provázet až do konce života?