Užijte si nezapomenutelnou dovolenou v Tatrách. Myslete na výbavu!

Kvalitní ubytování, pohodová dovolená

Hlavní náplní každé cesty jsou samozřejmě zážitky, které si odneseme. Určitě to chce ale mít také určitou míru komfortu, kterou si můžete dopřát díky kvalitnímu ubytování. V Nízkých Tatrách je k tomu jako stvořený oblíbený hotel Jasná, který se nachází přímo ve stejnojmenném lyžařském středisku. To z něj činí ideální místo, kde se ubytovat v zimě, ale také je skvělým výchozím bodem pro aktivity a poznávání okolí v dalších ročních obdobích. Nejsou to tedy jen lyže a další zimní sporty, které zde mohou lákat turisty, ale také si užijete:

Turistické trasy

Vysokohorskou cyklistiku

Na zdejších výprava do přírody si můžete projít mnohé turistické trasy, kde vás čekají třeba pozoruhodné jeskyně. Je zde také mnoho příležitostí, které jdou naproti možnosti užít si zde vysokohorskou cyklistiku. A to je jen pouhý zlomek toho, co vás zde čeká.

Dobře se vybavte na cestu

Zejména při výpravách do přírody se vám bude hodit vybavení, které byste určitě neměli nechat doma. Může jít například o turistické dalekohledy, které vám pomohou užít si okolní krásu ještě více. Můžete pořídit i malý dalekohled pro vaše děti.

Do hor se vždy nezapomeňte také dobře obléknout. Zejména v létě vám určitě v mnoha případech bude teplo, tehdy zvolte kraťasy a tričko. Nikdy si ale nezapomeňte přibalit také teplejší oblečení, aby vás nezaskočila nepřízeň počasí. Změny počasí jsou v horách zrádné a nečekané.