Vědci zkoumají, zda jsou mužské a ženské mozky opravdu tak odlišné. Někteří už mají jasno

Odnepaměti se lidé přou o to, jaký je rozdíl mezi ženským a mužským mozkem. Zatímco ženy si zakládají na schopnosti vykonávat více činností najednou, muži jsou pyšní na své řidičské umění a logické myšlení… Je to opravdu dáno stavbou mozku, nebo si jen něco nalháváme? Je logické, že se tomuto tématu věnují také vědci. Na co přišli?