Vegetariáni, ženy nebo kuřáci nesmějí darovat krev. Darování krve přináší plno bolesti a další mýty o darování krve, které se nezakládají na pravdě

Celosvětově je dárců krve stále nedostatek a jinak tomu není ani u nás v Česku. 50 000*, to je počet nových dárců krve, které Česká republika hledá a potřebuje. Přitom každý třetí Čech** plive krev při čištění zubů do umyvadla, což je zbytečné plýtvání. A právě tuto informaci je potřeba veřejností šířit a pokud je to možné krev jít darovat. Nikdy totiž nevíme, kdy ji sami budeme potřebovat.