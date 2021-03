Vitariánství je hazard se zdravím. Živá syrová strava bez tepelné úpravy a důležitých vitamínů navíc leze do peněz

Filozofie vitariánů se zakládá na myšlence nekonzumovat mrtvou stravu, protože kvůli tepelné úpravě ztrácí jídlo své enzymy a výživové látky. Enzymy tvoří život a raw food je pro tělo nejvhodnější. Živočichové v přírodě taktéž nekonzumují tepelně upravenou stravu a to je základní argument vitariánství. Musí se myslet rovněž na to, že i konzumace raw food má svá pravidla. Při konzumaci se přemýšlí i na vhodnosti pořadí potravin podle stravitelnosti a neměla by se kombinovat zelenina s ovocem.

Nedochází k překyselení organismu

Stát se vitariánem neznamená změnit pouze jídelníček, ale přijmout celou filozofii. Při přechodu na tuto stravu mohou vitariáni pít čerstvé mléko a konzumovat mléčné výrobky, aby se lépe tělo postupně adaptovalo.

Poměrně hodně lidí volí tento způsob stravování jako dočasné opatření při redukčních dietách a díky enzymům, lehké stravitelnosti a všem ostatním prospěšným látkám, které zůstaly zachovány, dělené stravě (kdy nedochází k překyselení organismu a to urychluje proces trávení) jde o racionální a efektivní rozhodnutí.

Vitariánství je výživový směr založený na přijímání výhradně tepelně neupravených potravin rostlinného původu, mezi ně patří hlavně zelenina, ovoce, ořechy, semena, naklíčené obilí a luštěniny.

Velké množství energie i zlepšení imunity

Kdo přejde na vitariánství, tvrdí, že má najednou obrovské množství energie a zlepšila se mu imunita. Nemusíte být vitariánem, abyste alespoň vyzkoušeli živou stravu. Nejmoudřejší doba ke konzumaci raw food je právě léto, kdy máme i u nás v Česku k dostání čerstvé ovoce a zeleninu z lokálních zdrojů.

Navíc nestrávíme hodiny v kuchyni při vyvařování, nebudeme potřebovat dochucovadla, zbytečné a mnohokrát přepálené tuky, a tím ještě více přispějeme svému zdraví, protože takto předcházíme mj. i různým civilizačním chorobám.

Pozor na nedostatek zásadních vitamínů

Nesmíme zapomínat, že vše má svá úskalí a může dojít k různým deficitům minerálů a vitamínů. Zjistilo se, že vitariánům často chybí vitamín B12, vápník či vitamín D a třeba je tak doplňovat alespoň potravinovými doplňky. Vyvážené vitariánství je také mnohdy dost finančně náročné.

Při domácím klíčení semen a obilí mohou dokonce vznikat i nebezpečné plísně. Z důvodu omezeného výběru potravin musíme o to více dbát na jejich kvalitu a složení. Tepelná úprava však také není vždy na škodu. Vařením některých druhů zeleniny a ovoce naopak zvýšíme vstřebávání například železa, vápníku a karotenoidů o 200-500 %.

