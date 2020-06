Výměna stěračů má svůj smysl. Od nehody vás mohou dělit jen maličkosti

Kontrolujete stav stěračů? Ne? Tak je to velká chyba. Teplé počasí a déšť jim dávají pořádně zabrat. To, jestli jsou v dobrém, nebo dokonce výborném stavu, rozhoduje nejen o dobré viditelnosti za špatného počasí, ale zároveň také o bezpečné jízdě.

Protože perfektní výhled z vozu je důležitý za všech okolností, musí být na stěrače stoprocentní spolehnutí. Při prudkém dešti nebo nečistotách na čelním skle je důležité, aby byly stěrače v dobré kondici a vy tak měli bezchybný výhled.

Možná si teď ani neuvědomujete, jaký by to byl za deště rozdíl, kdybyste své stěrače vyměnili. Nezapomeňte, že v rámci bezpečné jízdy rozhoduje každá sekunda, kdy třeba nemáte tak dobrý výhled, jaký by byl potřeba.

Nejdůležitější roli hraje stírací guma

Při vysokých teplotách, které zažíváme, se může snadno stát, že se stěrače kvůli nekvalitním materiálům zkroutí, a naopak v zimních mrazech mají tendenci popraskat. Proto se doporučuje je měnit dvakrát do roka. Nejlépe na jaře a na podzim. Na kvalitě stěračů nešetřete a pořiďte si kvalitní, které jsou odolné vůči teplotním výkyvům, kamínkům, blátu nebo třeba námraze.

Na co se u stěračů zaměřit?

- v jakém stavu je stírací guma?

- stírají stěrače rovnoměrně?

- jsou stěrače hlučné?

- jsou stěrače správně připevněné?

- mám dostatek směsi v ostřikovačích?

- nezapomeňte kontrolovat

i zadní stěrač

I když se vám nyní zdá, že je jsou stěrače plně funkční, je nutné sledovat, v jakém stavu je na nich stírací guma, která je nejdůležitějším komponentem. Pokud nefunguje tak, jak má, je na čase ji vyměnit, aby bylo stírání stoprocentní.

Rozměr vybírejte podle typu svého vozu

Nejdůležitějším krokem pro výměnu stěračů je zjistit příslušný typ a rozměr stěračů pro vaše auto. Rozhodně nedoporučujeme univerzální stěrače ze supermarketu. Na trhu je totiž několik variant a velikostí, které by na váš vůz nemusely pasovat a vy zbytečně utratíte peníze bez potřebného účinku.

Ideálně stěrače pořiďte ve specializované prodejně nebo na e-shopu, kde si přímo zadáte konkrétní typ vozu a máte jistotu, že zvolíte správné stěrače vyrobené přímo podle zakřivení skla vašeho vozu. Stěrače pak můžete kupovat buď samostatně, nebo rovnou v kompletním setu.

U výměny stěračů se nemusíte ničeho bát, zvládne to doopravdy každý. Nejsou k tomu zapotřebí žádné speciální nástroje. Stačí, když se budete držet montážních instrukcí, které naleznete na zadní straně balení.

