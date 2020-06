Vypravte se na zvláštní místo, kde nefunguje kompas. Památnou horu Říp by měl navštívit každý Čech

Říp by snad měl být pro Čechy povinný. Alespoň jednou vystoupat na jeho vrchol po vzoru těch, kteří se na svých cestách Evropou rozhodli usadit právě zde, je jistě zajímavé a vnímaví lidé tady mohou cítit hluboké kořeny, historii celého národa. Pokud tedy pověsti nelžou. Ale i kdyby byly přikreslené - každý národ potřebuje svoje pouto, které ho váže k místu, kde žije. A pro nás je to právě Říp, i když mnozí láteří, že kdyby došel praotec Čech o kus dál, mohli bychom mít i moře. Na druhou stranu - není tady krásně?

Na skok z Prahy

Říp za návštěvu rozhodně stojí a navíc má tu výhodu, že sem dojedeme z Prahy přibližně za čtyřicet minut. A co nás na Řípu vlastně čeká? Především historie, výstup na horu, kterou opěvovali mnozí literáti, a také prohlídka nejznámější rotundy na našem území. Rotunda svatého Jiří a svatého Vojtěcha patří mezi vůbec nejstarší dochované stavby v České republice, o níž se zmiňují již prameny z roku 1126, kdy byla jako připomínka bitvy u Chlumce opravena a dostavěna.

Postavena byla pravděpodobně ještě o sto let dříve. Tehdy šlo o kapli zasvěcenou jen svatému Vojtěchu, který se o ni se svatým Jiřím dělí až od 16. století. V dalších stoletích prošla rotunda několika úpravami, původní vchod byl zazděn, jiný proražen, stavba byla opatřena okny i vnější omítkou, vyměněna byla i původní dlažba. Původní románský základ je tak dnes v podstatě zazděn. To ale nezmenšuje určitou magickou sílu tohoto místa.

Říp nabízí mnohem víc

Říp, to ale není jen rotunda a nic víc. Určitě by udělal velkou chybu ten, kdo by se na vrcholu hory nezdržel déle. Kromě Boumovy turistické chaty, kterou pravděpodobně mine jen málo návštěvníků tohoto památného místa, se stejným směrem dostanete až na tak zvanou Pražskou vyhlídku. Směr pohledu je tedy pravděpodobně jasný každému. Vydáte-li se od rotundy na druhou stranu, dojdete po úzkých cestách až na vyhlídku Roudnickou, která vás potěší krásným rozhledem do krajiny, která bude končit až Českým středohořím. Minout byste ale neměli ani Mělnickou vyhlídku, situovanou blíže hlavní cestě.

Hora Říp vznikla již ve třetihorách a tehdy byla sopkou. Ostatně dodnes o tom její podoba jasně vypovídá.

Stejné místo, jiná krajina...

Vyjít na Říp a nepodívat se do krajiny, která učarovala praotci Čechovi a jeho družině, by byl téměř hřích. Pravdou ale je, že v minulosti byl tento pohled jistě jiný. Jak naznačují dobová vyobrazení Řípu, rozhodně nebyl tak zalesněn, jako je tomu dnes. Na druhou stranu v krajině bylo zase lesů více. Kdo ví, jaký pohled se tehdy skutečně naskytl našemu společnému předkovi a co jej přesvědčilo o tom, že právě zde je cíl jeho cesty. Každopádně ať tehdy nebo dnes, výlet na Říp jistě nikoho nezklame. A když už se na výlet vypravíte - nezapomeňte si s sebou vzít kompas. Třetihorní čedič, který tvoří podstatnou část Řípu, totiž obsahuje také magnetit, který si se střelkou kompasu rád pohrává. O zpestření výletu se tak postará sama příroda.

