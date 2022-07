Zbavte se much lehce a levně pomocí octa

Na přítomnost much jsme už zvyklí. Někteří lidé dokonce jejich přítomnost v bytě ani nijak neřeší a zkrátka čekají, až samy zase vyletí ven otevřeným oknem. Na tento druh hmyzu bychom si ale měli dávat mnohem větší pozor. Naprostá většina z nich sice neštípe a fyzicky nám tak nijak neublíží, jsou ale mnohem nebezpečnější, než se může na první pohled zdát.

Mouchy totiž mohou přenášet až kolem 200 různých patogenů nebezpečných nemocí. Lákají je totiž odpadky, rozkládající se mrtvoly zvířat, hnijící potraviny a další organický materiál. Při usednutí na tyto typy objektů, do kterých kladou svá vajíčka, se na jejich končetiny a tělo mohou nalepit nejrůznější bakterie a viry, které poté mohou přenést až k nám do kuchyně a v nejhorším případě přímo na naše potraviny.

Mouchám bychom se tedy měli vyhýbat obloukem a jídlo, které necháváme venku, bychom měli pro jistotu přikrývat tak, aby se k němu tento nebezpečný hmyz nedostal.

Naštěstí ale existuje levný a jednoduchý způsob, jak se jich zbavit. Dokonce ani nemusíte kupovat žádné drahé přípravky, postačí vám dvě běžné ingredience, které má doma většina z nás.

Potřebujete:

nádobu

ocet

jar

Postup:

Nalijte do připravené nádoby ocet, měl by sahat asi do její čtvrtiny. Můžete použít i obyčejnou petlahev, problémem ale může být její úzké hrdlo. Ideální je např. sklenice od okurek. Poté do nádoby přidejte několik kapek jaru na nádobí a položte nádobu v kuchyni a máte hotovo. Nyní už stačí jen čekat.

Zdroj: Wil-Kil, Express

