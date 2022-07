Zdravá a levná svačinka pro děti: Zvládnete ji připravit do tří minut

Většina z nás se do svých dětí snaží dostat co nejvíce ovoce a zeleniny a sladkosti a smažená jídla naopak minimalizovat. To ale rozhodně není jen tak. Děti se zkrátka ještě tolik nezajímají o to, jak jídlo ovlivňuje jejich zdraví, a vybírají si tak spíše podle chuti, proto potraviny s umělými zvýrazňovači chuti často vítězí.

Některé oblíbené dětské pochoutky lze ale lehce napodobit pomocí zdravých ingrediencí. Jednou z nich jsou i kyselé žížaly. Můžete je totiž nahradit jedním ovocem, které má podobnou texturu, a jejich kyselost mu přidat pomocí šťávy z limetky.

Tento skvělý tip na svém profilu na sociální síti sdílela jedna z uživatelek sociálních sítí a své sledující s ním nadchla. Její děti totiž milují kyselé gumové bonbony, ty ale pro jejich zdraví nejsou nejlepší. Snažila se tak přijít na nějakou zdravou alternativu, kterou by tento typ sladkostí mohla nahradit, a podařilo se.

Stačí jen zakoupit bezsemenné hrozny, překrájet je na polovinu a vymačkat na ně šťávu z limetky. Poté už stačí jen směs pořádně promíchat a zdravá svačinka je na světě.

V letních měsících můžete přepůlené hrozny strčit na několik minut do mrazáku. Děti si tak nejen pochutnají, ale také se v horkých letních dnech osvěží.

Zdroj: TikTok/@amygold5

KAM DÁL: Lidé jsou nepoučitelní, v létě psy často neúmyslně týrají: Na co si dát pozor a co vašemu mazlíčkovi hrozí.