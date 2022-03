Žena prozradila tajemství mladistvého vzhledu. Vypadá na dvacet, ale je jí dvakrát tolik

Amber Lancaster má na sociálních sítích stovky tisíc sledujících. Na své profily na TikToku a instagramu sdílí módní příspěvky, tipy na krásu a zábavná videa.

Zdá se ale, že většina jejích sledujících si až donedávna neuvědomila, kolik je Amber ve skutečnosti let.

Tato influencerka totiž vypadá na dvacet, ale ve skutečnosti jí je ale dvakrát tolik.

Nedávno na sociální síť TikTok přidala video, kde prozradila, že se narodila v roce 1980, tento rok jí tedy bude neuvěřitelných 42 let. Dále se také svým fanouškům svěřila s tím, že jí většina lidí nevěří, když jim prozradí svůj skutečný věk.

„Toto je pro každého, kdo vypadá mladší, než ve skutečnosti je, a lidé mu nevěří, když jim říká, kolik mu je,“ řekla Amber ve videu.

„Lidé říkají, že vypadáš na 30, já mám 30 let, ty vypadáš na 25,“ objevilo se v komentářích.

„Je ti 41, ale vypadáš jako dvacetiletá hvězda,“ napsal jeden ze sledujících.

Jakmile fanoušci zjistili, že Amber vypadá o dvacet let mladší, než ve skutečnosti je, nedalo jim to a zeptali se, co je její tajemství mladistvého vzhledu.

„Ty opravdu vypadáš, že je ti mnohem méně než 41. Teď nám řekni všechna svá tajemství,“ doprošovala se fanynka.

Další v prostoru komentáře prosili o seznam produktů na obličej, které influencerka používá. Toho se nakonec také dočkali.

Amber na svém profilu prozradila, že si vybírá noční pleťové krémy, které obsahují látku zvanou tretinoin.

Tato účinná ingredience je podle influencerky tou nejlepší, pokud si chcete udržet mladou pleť, musí se ale používat přesně tak, jak je uvedeno na obalu výrobku, jinak může napáchat více škody než užitku.

Zdroj: Daily Star

