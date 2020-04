Zubní kartáček: Mezi jakými mohu vybírat a jak vybrat ten správný?

Než si začnete kartáček vybírat, bylo by dobré vědět, co od něj očekáváme

Zuby si čistíme proto, abychom z nich odstranili zubní plak. Díky němu se tvoří zubní kazy, ale způsobuje i onemocnění dásní. Co to ale vlastně ten zubní plak je?

Nepřítel číslo jedna – zubní plak

Zubní plak je vrstva usazující se na povrchu zubu v místech, která se hůře čistí. Tvoří se zejména v oblasti krčku, tedy na části zubu nejblíže dásni, a v mezizubních prostorách. Plak se tvoří ze zbytků potravy (hlavně polysacharidů) a mikroorganismů produkujících kyseliny. Ty se pak podílejí na odvápnění skloviny a vzniku zubního kazu. Kromě rizika vzniku kazů, má plak také na svědomí nehezký, zažloutlý vzhled našich zubů.

Manuální klasika si se zubním plakem neporadí stoprocentně

Typů a druhů zubních kartáčků je na trhu celá řada. V základu kartáčky rozdělujeme na manuální a elektrické. Manuální jsou ty, které asi všichni známe ze všeho nejlépe. Je to varianta nejlevnější a zároveň nejtišší. Dnes už máme na výběr třeba i manuální zubní kartáčky pro citlivé zuby nebo pro případ krvácejících dásní. Vybírat můžeme také z různých materiálů, moderní jsou teď například ty dřevěné.

Nicméně víme, že hlavním cílem při čištění zubů je odstranit zubní plak, a to nejlépe všechen. Bohužel, v případě manuálního zubního kartáčku to s jeho odstraněním není žádná sláva. Abychom se s jeho pomocí zubního plaku zbavili, byla by potřeba perfektní technika čištění, ale třeba i velká trpělivost a hodně času. Ačkoli si určitě všichni myslíme, že si zuby čistíme pečlivě a správně, pouhou rukou není zkrátka bezchybné odstranění zubního plaku možné, pokud si tedy zuby nebudete pulírovat třeba čtyři hodiny. A to nemluvíme o tom, že mnoho lidí na kartáček příliš tlačí v domnění, že si tak zuby vyčistí lépe.

A právě to je jedním z hlavních benefitů elektrických kartáčků. Díky svému rychlému pohybu a technologii čištění totiž dokáže elektrický kartáček odstranit až o 100 % více plaku, než to zvládne ten manuální. Otázkou ale zůstává, jaký elektrický kartáček si pořídit.

Rotační versus vibrační

Než si začnete kartáček vybírat, bylo by dobré vědět, co od něj očekáváme. Existuje několik kritérií, která nám pomohou vybrat toho nejlepšího parťáka ke každodennímu čištění zubů. Jedním z kritérií je technologie čištění, na jejímž základě zubní kartáček funguje. Na trhu s elektrickými zubními kartáčky dominují dvě technologie. Jsou to oscilačně-rotačně-pulzační a sonická. Víme ale, jak se od sebe liší?

Kartáčky s kulatou hlavou fungují na základě oscilačně-rotačně-pulzační technologie. Elektrické zubní kartáčky s touto technologií fungují na principu pulzací, které plak naruší, a díky oscilačně-rotačnímu pohybu potom plak důkladně a šetrně odstraní. K perfektnímu odstranění zubního plaku pomáhají také kulaté kartáčkové hlavy.

Vibrace u sonických kartáčků vlákna zubního kartáčku ve vysoké frekvenci rozkmitají, a tím dochází k narušení zubního plaku. Tuto vrstvu však musíme nadále ručně setřít, podobně, jako je to u manuálních zubních kartáčků. Tato technologie je mnohem starší, než je ta předchozí. Sonické zubní kartáčky mají zpravidla podlouhlou kartáčkovou hlavici.

Samotný výběr

Rozhodování nemusí být úplně jednoduché, jedním si ale můžeme být jisti. Ať už zvolíme oscilačně-rotačně-pulzační, nebo sonickou variantu technologie, zuby dostanou perfektní péči a kartáček dá plaku co proto. Dali jsme dohromady několik tipů, které vám výběr nového elektrického kartáčku usnadní.

Kolik chcete do elektrického zubního kartáčku investovat?

Když už se rozhodneme pořídit si něco nového a udělat si radost, většinou nás zajímá také cena. V našem případě si musíme říci, jaké finanční možnosti máme, nebo kolik chceme do kartáčku investovat.

Vybírat můžete mezi elektrickými kartáčky za pár stovek se základní výbavou a nižším výkonem, ale také mezi těmi nejvyspělejšími za několik tisíc. Ty nejlepší kartáčky na trhu mají třeba už i umělou inteligenci, která vás s každým dalším čištěním vede k lepším a lepším výsledkům. V cenových hladinách se kartáčky liší i výbavou nebo počtem čisticích režimů.

Režimy, hlavice, senzory…

U kartáčků je potřeba sledovat, zda to, co nabízejí, odpovídá našim specifickým potřebám. Je skvělé, pokud kartáček nabízí minimálně tři režimy čištění. Velkou výhodou jsou režimy pro péči o dásně, jazyk, a především pak ženy ocení režim pro bělení zubů.

Časovač, často nazývaný jako timer, patří mezi další funkce, které kartáček povýší na ještě lepšího pomocníka. Díky časovači kartáček pohlídá, zda si zuby čistíme dostatečně dlouho. Minimální doba, na kterou je časovač nastavený, jsou ony zprofanované dvě minuty. U těch lepších elektrických kartáčků si můžete hlídaný čas upravit dle potřeby. Nezapomeňte však, že čistotu zubů neurčuje čas. Zuby jsou čisté až tehdy, když jsou po přejetí jazykem dokonale hladké.

Předností je také široká škála výměnných kartáčkových hlavic. Můžeme si pak vybrat přesně tu, kterou nám bude vyhovovat. V nabídkách bývají hlavice s měkkými štětinami pro citlivé zuby a dásně, pro bělení a leštění zubů nebo 3D hlavice s různými směry štětin.

Milovníky cestování bude zajímat, zda je v rámci balení kartáčku také cestovní pouzdro a jak dlouho vydrží baterie kartáčku po jednom nabití. A tak si ani tyto údaje nezapomeňte o kartáčku zjistit.

Chraňte také své dásně a při výběru kartáčku na ně nezapomínejte. Zaměřte se na to, zda kartáček disponuje funkcí senzoru tlaku, který vás upozorní, pokud na dásně a zuby při čištění příliš tlačíte a tím vám zajistí šetrnou péči a dásně ochrání.

Pro děti volte speciální elektrický kartáček

Pokud se chystáme elektrický kartáček pořídit také pro naše ratolesti, řídíme se úplně stejnými kritérii. Věřte, že zrovna timer, v tomto případě v zábavnějším provedení, rozhodně oceníme. Určitě ale vybírejte mezi kartáčky, které jsou určené přímo pro děti nebo dokonce teenagery.

„Například společnost Oral-B nabízí takové modely kartáčků, které uspokojí všechny vaše potřeby. Ze široké škály modelů můžete vybírat nejen pro sebe, ale také pro vaši celou rodinu. Kartáčky z edice KIDS pro děti od tří let, která je speciálně navržená pro dětské zuby, je pro šetrné čištění dětských zoubků maximálně bezpečná. Dokáže děti motivovat a udržet je při čištění po nezbytnou dobu. Použitím aplikace pro tablety nebo chytré telefony Disney Magic Timer, která děti zabaví a motivuje je k tomu, aby si zoubky čistily po dobu nejméně dvou minut, tak budete mít jistotu, že nejen vy ale i vaše děti věnují čištění potřebný čas. Díky aplikaci si až 90 % dětí čistí zuby déle,” říká dentální hygienistka Jana Norkin.

Pro některé z nás je důležitá hlasitost kartáčku, a tak oceníme velmi tichého pomocníka. Sonické kartáčky tiché jsou. A jsou také velmi tenké a díky tomuto tenkému provedení, kdy je rukojeť kartáčku nejen tenká ale také ultra lehká, se velice snadno drží v ruce. Jsou proto vhodné například i pro seniory. Mezi finančně dostupné, přesto velice výkonné a ultra tiché sonické elektrické kartáčky, patří například kartáček Slim Luxe 4200 od Oral-B.

Nezapomínejte na dentální hygienu a další péči

Držíme palce v dobrém výběru toho nejlepšího koupelnového pomocníka. Ať už zvolíte kartáček s kulatou hlavou a oscilačně-rotačně-pulzační technologií, nebo sonický kartáček, vždycky myslete na to, že elektrický kartáček je třeba podpořit i z vaší strany. Nezapomínejte na pravidelné čištění, dentální hygienu, pravidelné návštěvy vašeho zubaře a dobrou stravu. Pak už zbývá jen nasadit úsměv a užívat si zdravých a krásných zubů.