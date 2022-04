Znásilnění nebylo to nejhorší: Anna (50) se svěřila s hororem, který zažila kousek od Kyjeva

Všechno prý začalo 7. března, když do jejího domu, kde bydlela společně se svým manželem, napochodoval ruský voják. „Mířil na mě zbraní a řekl mi, abych se svlékla, nebo mě zastřelí. S výhružkami nepřestal, říkal, že jestli neudělám, co chce, tak mě zabije. Pak mě znásilnil,“ svěřila se BBC.

Podle ženy šlo o mladého Čečence. Při vzpomínce na to, co zažila, se jí okamžitě nahrnuly slzy do očí. „Když mě znásilňoval, tak do domu vstoupili další čtyři vojáci. Myslela jsem, že je po mně, ale naštěstí ho vzali pryč a už jsem ho nikdy neviděla,“ pokračovala.

Manžel Anny se ji snažil zachránit, a to se mu stalo osudným. Anna ho našla v kaluži krve.

„Snažil se za mnou běžet, aby mě zachránil, ale zasáhla ho kulka,“ řekla Anna. Tak vážné zranění byl v té době bohužel rozsudek smrti, do nemocnice se totiž kvůli stále probíhajícím bojům nikdo nedostal. Její manžel zemřel o dva dny později.

Anny soused jí pomohl pohřbít jejího manžela na zahradě. Hrůza, kterou žena zažívala, ale ještě stále nebyla u konce. Skupina vojáků, která ji zachránila, když odvedla čečenského násilníka, zůstala v domě Anny a jejího zesnulého manžela ještě několik dní. Po smrti Anny manžela jí začali vyhrožovat smrtí, pokud jim nedá manželovy cennosti.

„Když odešli, našla jsem drogy a viagru. Byli nadrogovaní a opilí. Většina z nich jsou vrazi, násilníci a zloději. Jen několik z nich je dobrých,“ vyjádřila svůj názor Anna.

Zdroj: BBC

