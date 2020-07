Archeologové našli v bývalé škole v Kutné Hoře středověkou studnu

„Studna bude pod prosklenou podlahou, není možné ji zasypat. Kus prostoru se bude muset odebrat knihovně,“ uvedla místostarostka. Podle Filipa Velímského z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze výzkum přinesl velké množství materiálu a informací k vývoji této městské parcely od založení Kutné Hory až do současnosti. Jde například o keramiku, artefakty z kostí nebo kovu, mince a podobně.

Studna ze 16. století

„Asi nejzajímavější je studna, která je doložena i písemnými prameny v 16. století,“ řekl Velímský. Archeologové našli také doklady o někdejší těžbě stříbra, pravděpodobně jde o zbytky těžebních šachet a úpravárenských a zpracovatelských objektů.

Vzhledem k tomu, že poblíž je hřbitov u kostela Panny Marie Na Náměti, upozorňovali odborníci také na možnost, že pohřebiště zasahuje až pod budovu. Potvrzené to zatím nemají, ale nelze to podle Velímského vyloučit.

Probíhá rekonstrukce bývalé školy

Rekonstrukce bývalé školy začala počátkem března, vše by mělo být hotovo nejpozději do konce příštího roku. Náklady jsou kolem 150 milionů korun, většinu má pokrýt dotace. Podle Doušové je ale už nyní jisté, že se projekt prodraží. Novou knihovnu Kutná Hora potřebuje, nynější prostory na Rejskově náměstí nestačí. V ulici Na Náměti by měly být pořádány i přednášky nebo počítačová výuka.

Pomůže dotace EU

Městu v minulosti hrozilo, že na dotaci z EU na přestavbu školy nebude mít nárok. Podle původních podmínek stačilo, že dům leží v památkové zóně zapsané na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pravidla se ale změnila a bylo stanoveno, že památkou musí být přímo konkrétní dům, který se má opravovat. Tato překážka byla nakonec odstraněna. Ministerstvo kultury vyhovělo žádosti města, aby se bývalá škola stala kulturní památkou.

KAM DÁL: Vladimir Vysockij: pronásledovaný miláček Rusů, symbol a naděje odpůrců režimu.