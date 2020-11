Archeologové se radují z pokladu: Středověké odpadní jímky v centru Brna ukrývaly i celé nádobí

V druhé etapě průzkumu, který probíhá v Orlí ulici v Brně, archeologové našli zejména odpadní jímky. V jedné z nich nalezli celé keramické nádoby i skleněné okenní terčíky, řekla vedoucí výzkumu Lenka Sedláčková ze společnosti Archaia Brno.

Unikátní objev

„Jde o jímku z 1. poloviny 15. století. Našli jsme celé hrnce, poháry, mísy a komorový kachel s překrásným motivem pelikána krmícího svá mláďata krví z vlastní rozdrásané hrudi. Jedná se o náboženský motiv - pelikán jakožto symbol Spasitele, který svou obětí přináší lidem nový život,“ uvedla Sedláčková.

Zapáchající nádobí

Proč se v odpadní jímce objevily celé nepoškozené nádoby, může mít podle archeoložky několik důvodů. „Prvním důvodem může být to, že nádoby zapáchaly, a proto je majitelé vyhodili. Keramika, která tehdy na vaření sloužila, ještě nebývala glazovaná a keramické nádoby tak natáhly pach toho, co se v nich vařilo. Z etnografických paralel se předpokládá, že kuchyňské nádobí bylo obnovováno jednou až dvakrát do roka,“ řekla.

Možná se ale původní majitel domu odstěhoval. Tomu by nasvědčoval nález skleněných okenních terčíků, který naznačuje úpravy či přestavby v domě.

Vzácné kovy

Ač bylo místo osídleno nejpozději od 12. století, archeologové nacházejí minimum kovových předmětů. „Nacházíme hlavně ztrátové předměty a kovy byly ve středověku velmi ceněné, a to včetně železa. Pokud se nějaký železný nástroj poškodil, majitel jej odnesl ke kováři, který předmět buďto opravil nebo použil surovinu v další výrobě,“ dodala Sedláčková.

Hluboko pod povrchem

V první etapě průzkumu archeologové zkoumali vrstvu těsně pod povrchem, kde nacházeli zbytky nadzemních konstrukcí domů, pece a odpadní vrstvy. Odpadní jámy ale šly mnohem hlouběji pod povrch a v podzimní etapě tak stavba umožnila postup hlouběji pod zem. Po dalším vyhloubení a zabezpečení stavební jámy se archeologové na místo vrátí.

