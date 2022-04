Bojovníci za tradiční rodinu útočí na ČEZ. Podporu LGBT+ spojují s energetickou chudobou maminek a tatínků

Ceny energií trápí nejen obyvatele Česka již od loňského roku. Po vládě Andreje Babiše zůstal v inovaci řešení energetických zdrojů země jeden velký otazník, ve státních hmotných rezervách prázdné zásobníky. Na náhlé zvyšování cen v polovině roku 2021 nezareagovaly ani vláda, ani příslušné úřady, a tak - ve zkratce řečeno - došlo na krach největšího nezávislého dodavatele energií Bohemia Energy. Milion klientů musel měnit smlouvy, mnohým domácnostem a firmám se ceny prodražily o desítky procent.

Nová vláda Petra Fialy nyní musí, i s ohledem na válku na Ukrajině a snahu omezit dodávky ruského plynu a ropy, hledat nové dodavatele. Domácnosti si prozatím mohou žádat o krizové příspěvky od státu, pokud na platby za energie nemají dostatek financí. Jenomže hnutí Aliance pro rodinu vidí problém cen elektřiny někde jinde. Ve svém newsletteru vyzývá stoupence k zahlcení e-mailové schránky jednoho pracovníka společnosti ČEZ kvůli podpoře LGBT+ komunity. O co tedy jde?

Nechceme být zlí, ale v @SkupinaCEZ by měli investovat peníze a čas do mnohem důležitějších a akutnějších věcí než je jakási pofiderní duhová agenda Mnoho rodin s dětmi teď třeba řeší, jestli si můžou doma vůbec dovolit zatopit O teplý domov, zdá se, ale ČEZ moc nejde... https://t.co/Fua2qlANkl — alipro (@Aliprorodinu) April 21, 2022

Jochová píše stoupencům

„Od loňského roku se situace prudce zhoršuje a energetickou chudobou jsou ohroženy i statisíce českých rodin,… Zatímco střední třída reálně chudne, rozhodla se největší polostátní energetická firma ČEZ připojit k tzv. programu diverzity a přihlásila se k aktivní podpoře LGBTIQ+ témat i na celospolečenské úrovni. Jako by to bylo to, co nyní českou společnost opravdu trápí…“ píše ve svém vzkazu podporovatelům Jana Jochová, předsedkyně hnutí. Podle jejího postoje by se měl svět zřejmě zastavit na řešení jediného problému - v tomto případě drahých cen energií, a oprostit se od debat a případných řešení jiných společenských otázek.

Své mailové sdělení posouvá Jochová do reálných obrysů: „Od sociologa, profesora Regneruse, jsme se na jeho nedávné návštěvě ČR dozvěděli mnoho zajímavých statistik. Jedna z nich ukazovala, že gay páry, které vychovávají děti, mají v průměru dvakrát větší příjmy než rodiny založené na svazku muže a ženy. To jsou sice data z amerického ministerstva financí… ale nepředpokládáme, že by majetková situace zdejší LGBT+ komunity byla výrazně odlišná…“

Proč do problematiky cen energií plete Aliance pro rodinu příjmovou stránku gay párů, které vychovávají děti, jsme nepochopili. Zřejmě bylo potřeba vyvolat dojem, že jsou gay rodiče celosvětově zvýhodněni nad těmi hetero, neboť mají vyšší příjmy. Tvrdá data, kterými by svá tvrzení Jochová podložila, v mailu chybí.

Foto: Se souhlasem Lucie Vítková Tělo mailu zdobí i tradiční duhová vlajka LGBT+, doplněná úderným heslem

Co tedy chtěla zastánkyně tradičních rodin, které smí podle jejích pravidel tvořit pouze maminka, tatínek a děti, svým stoupencům říci? Že by pro členy LGBT+ komunity měla stát energie od ČEZu více? Nebo se jí jen nelíbí tiskové prohlášení, v němž energetická společnost mimochodem píše: „Skupina ČEZ se nyní zaměří na úpravu interních dokumentů a předpisů, do nichž chce specificky zakotvit ochranné mechanismy proti diskriminaci a šikaně na základě sexuální orientace či genderové identity.“

Aliance pro rodinu

Bojuje proti zákonu známému jako "manželství pro všechny", respektive prosazuje, aby bylo ústavou stanoveno, že manželství je pouze svazkem muže a ženy.



Nejslavnější výroky Jany Jochové: V roce 2019 řekla pro Bojuje proti zákonu známému jako "manželství pro všechny", respektive prosazuje, aby bylo ústavou stanoveno, že manželství je pouze svazkem muže a ženy.V roce 2019 řekla pro iDnes , že homosexualita je nemoc. „Její vynětí ze seznamu nemocí Světové zdravotnické organizace bylo zpolitizované.“ Na dotaz, jak by se zachovala, kdyby za ní syn přišel, že je gay, odvětila: „Asi bychom se bavili o tom, že bych nerada, aby žil s nějakým mužem a přiváděl mi ho domů… Byla bych ráda, aby zůstal nějakým způsobem sám.“

Alianci pro rodinu vadí, že se společnost ČEZ staví za práva všech lidí bez ohledu na vyznání, rasu, pohlaví či sexuální identity. Místo, aby se slevami na nabízené produkty stavěla na stranu rodin, které nemají dost peněz na energie. „Myslíme proto, že je načase se ozvat…“ hlásí v mailovém vzkazu pisatelka a vyzývá jeho adresáty, aby se proti postoji společnosti ČEZ ohradili. Mělo by to být mailem, směřovaným na Ladislava Kříže, hlavního mluvčího společnosti. V textu má stát jasná otázka: „Zeptejte se jich, jestli stejně jako navázali partnerství s LGBTIQ+ komunitou, hodlají pomáhat i rodinám s dětmi. Teď by ČEZu přece mělo jít primárně o rychlou cestu z energetické krize pro běžné odběratele a ne o asociální LGBTIQ+ aktivismus.“

Pokud je Jana Jochová opravdu přesvědčena, že gay komunita může za to, že některým rodinám chybí peníze na celoevropsky drahé energie, je to její věc. Vzít tiskové oznámení korporátní společnosti, týkající se firemní identity a nastavení hodnot ve vztahu k zaměstnancům, a vztáhnout jej nesmyslně k celoplošnému problému se zdražováním je ale přinejmenším společensky nezodpovědné. Tento typ manipulace s informacemi totiž vede pouze k vytváření příkopů mezi lidmi a stále hlubší nesnášenlivosti mezi určitými skupinami obyvatelstva.

Zdroj: iDnes.cz, www.alipro.cz

KAM DÁL: Leoš Mareš zradil Moniku aférou s prostitutkami. Odpuštění stvrdili početím dítěte