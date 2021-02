Britská mutace koronaviru mění pravidla ochrany. Může také dojít k poklesu účinnosti očkování, říká bývalý vládní epidemiolog

Nová mutace nemoci covid-19 se lépe váže na hostitelské buňky člověka, proto je mnohem nebezpečnější, pokud jde o rychlost nakažení. Smrtnost by však naštěstí neměla být vyšší než u původního koronaviru. Podle Státního zdravotního ústavu však mohou být více hospitalizování lidé mladší šestnáti let či osoby mladší padesáti let, aniž by měli jiné zdravotní komplikace.

Mění se pravidla ochrany

„Britská mutace mění některá pravidla ochrany, a to jak pro nákazu nutnou délku expozice infekční osobě, tak pravděpodobně i účinnost běžných chirurgických roušek,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz epidemilog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Upozorňuje na to, že se již rozhodně doporučuje nespoléhat na minimální dobu expozice patnáct minut. „Ve skutečnosti bude totiž mnohem kratší a také doporučuji používat spíše respirátor FFP-2.“

Britská mutace bude dominovat

Podle Maďara je britská mutace je natolik infekční, že za krátkou dobu bude na našem území dominovat. „To kromě jiného přinese i nárůst reprodukčního čísla a prodlouží dobu normalizace epidemiologické situace.“

Není to však jediná věc, která stojí za pozornost. „Nedobrou zprávou je i to, že další mutací vznikají její nové varianty a změnami v hrotovém proteinu se přibližuje jihoafrické a brazilské mutaci. Je obava, aby tím nedošlo k poklesu účinnosti očkování, ale i post-infekční imunity po prodělané nemoci Covid-19,“ doplnil pro Čtidoma.cz uznávaný odborník.

