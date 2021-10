Byl jsem klient Bohemia Energy. Co mám dělat a kdo mi řekne, kolik teď za energie zaplatím?

Past sklapla, odnesou to bohužel obyčejní lidé. Nejde přitom jen o BE (Bohemia Energy), ale i o další firmy z této skupiny (Bohemia Energy entity, s.r.o., Comfort Energy, s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy, a.s., a X Energie, s.r.o). Jak potvrdila mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipiová, lidé už nemají těmto firmám nic platit. Důležité je také nezapomenout zrušit trvalé platební příkazy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo speciální linku 1212, kde se zákazníci Bohemia Energy v pracovní dny od 8 do 16 hodin mohou dozvědět potřebné informace. Případně se mohou obrátit na ERÚ.

Spekulace nevyšly, končí další firmy

Běžná praxe obchodníků s energiemi je, že operátoři mají energie nakoupené dopředu. Poslední zhruba tři roky cena energií klesala, projekt BE byl založen na spekulaci, že klesající trend bude pokračovat a že energii nakoupí až těsně před prodejem. Dnes ji tak do kolen posílají vysoké nákupní ceny energií. První tak skončily společnosti sdružené v Bohemia Energy.

Podle odborníků se dá také očekávat, že některé společnosti se budou snažit vybruslit ze svých závazků různými "šmejdskými" praktikami na úkor zákazníků. Nebo skončí, tak jako společnosti Kolibřík Energie (odběratelům ukončuje dodávky 18. října, jde asi o 28 tisíc lidí) a A-Plus (22. října – 150 klientů).

Jak mají lidé postupovat?

Není potřeba, aby klienti Bohemia Energy pro "přechod" k jednomu z dodavatelů poslední instance podnikali jakékoli kroky. Ten se totiž ozve sám. „Tentokrát se však ukončení činnosti týká jednoho z největších tuzemských dodavatelů (cca 900 000 odběrných míst, pozn. red). Je tedy velmi pravděpodobné, že bude docházet k drobným zpožděním, než dodavatelé poslední instance stihnou informovat všechny zákazníky,“ vysvětluje předseda Rady ERÚ (Energetický regulační úřad) Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Kdo jsou dodavatelé poslední instance (DPI)?

Dle zákona nastupují na šest měsíců v případě, že dodavatel ukončí obchodování s energiemi a přestane je zákazníkům dodávat. Dodavatel poslední instance mají povinnost zajistit okamžité dodávky. Patří mezi ně ČEZ, E.ON, PRE, Pražská plynárenská a innogy. Dodavatel poslední instance je klientovi po BE přidělen regionálně, podle toho, kde je dodavatel energie nejsilnější.

Lidé poté dostanou informace, bude jim oznámena cena, za kterou budou energie odebírat. Toto období potrvá šest měsíců, během kterých si člověk musí najít nového dodavatele. A jak už bylo řečeno v úvodu a jak upozornil i Trávníček, není důvod otálet.

Jak to je s cenou u DPI?

Cena, za kterou budou dodavatelé poslední instance (DPI) energie dodávat, není přímo regulovaná, řídí se však pevnými pravidly. DPI do ní může promítnout například vyšší administrativní náklady spojené s přebíráním zákazníků na krátkou dobu.

Tlak na ceny elektřiny a plynu teď však vyvíjejí především vysoké ceny na burze, kde dodavatelé energie nakupují, DPI nevyjímaje. „Většího zdražení se tak v rámci DPI mohou dočkat zejména lidé, kteří u původního dodavatele měli starší smlouvy s (z dnešního pohledu) výhodnou cenou. Energetický regulační úřad bude jejich výpočet pečlivě kontrolovat, zda odpovídá zákonu a zahrnuje pouze oprávněné náklady,“ dodal Trávníček.

