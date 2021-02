Čeká nás mrazivý týden, překoná i nejkrutější zimy historie? Některé extrémy byly dost drsné

I vy si jistě pamatujete, že jako dítě jste stavěli sněhuláky přímo na zahradě a brodili se po kolena ve sněhu. Opravdu bylo tolik sněhu a byly takové zimy, nebo to jen děti vnímají jinak než my dospělí? Tříleté dítě ponořené po kolena ve sněhu si svůj zážitek snadno zapamatuje, zatímco tatínek s kotníky ve sněhu už to vidí jinak. Jaké byly zimy v minulosti a jaké nás neminou?

Dva měsíce v kuse pod nulou

V letech 1928/1929 postihla Evropu nejkrutější zima vůbec. Na kontinent se dostal nejen studený, ale doslova mrazivý vzduch ze Sibiře. Prosinec roku 1928 patřil mezi standardní měsíce a nic nenapovídalo maximálnímu ochlazení, které začátkem roku 1929 přišlo. Vydrželo až do března, celých 62 dnů nevystoupala teplota na nulu. 11. února 1929 byla na území České republiky v Litvínovicích naměřena dosavadní minimální teplota, a to -42,2 °C.

V tomto roce dokonce zamrzlo Baltské moře a kanály v Benátkách. S krutou zimou ale přišly i problémy, docházelo k požárům díky intenzivnímu topení a zamrznutí vody v hasičských stříkačkách. Přišly i přívaly sněhu, jen v Praze bylo tehdy naměřeno až 120 centimetrů a na horách dokonce 4 metry.

Počasí příští týden:

Pondělí (přes den -3, v noci -4)

Útery -4/-7

Středa -7/-12

Čtvrtek -4/-14

Pátek -5/-16

Zamrzlo i Jaderské moře

Pokud se ale poohlédneme ještě dále do historie, najdeme i mnohem krutější zimy než tu z roku 1929. Mezi 14.–19. stoletím se setkáváme dokonce s pojmem Malá doba ledová, kdy v nejchladnějších měsících dokonce zamrzlo Jaderské moře, řeka Pád nebo kanál La Manche.

Zima v letech 1739/1740 byla označována jako Sibiřská zima a zařadila se v historii také mezi nejkrutější zimy vůbec. Zamrzla též veškerá švýcarská jezera a dokonce i řeka Temže.

Foto: Pixabay Postavit si sněhuláka je fajn, v extrémních mrazech se ale pohyb venku nedoporučuje

Přes 40 stupňů pod nulou

Když se pak ještě vrátíme do Česka, resp. Československa, tek za pozornost určitě stojí i rok 1956, kdy teploty klesly pod minus 35 stupňů s průměrem necelých minus 11 stupňů. V lednu 1985 se teploty dostaly až třicet stupňů pod bod mrazu. O dva roky později naměřili na šumavské Jezerní slati dokonce -41,6 stupně.

Jsou to ale spíše výjimky, pokud jde o poslední roky. V posledních třiceti letech byly zimy spíše nadprůměrné nebo průměrné. Spoléhat se přitom nemusíme jen na meteorology. Dalším parametrem, který nám leccos prozradí o následující zimě, je sluneční aktivita. Čím nižší je, tím méně se ohřívá atmosféra a roste naděje na „větší“ zimu.

