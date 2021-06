Dovolená v Chorvatsku: extrémně drahý půllitr piva, chleba, ale i mořské plody. Jsou ceny na Jadranu nesmyslně napálené?

Letos se mnohem více než v loňských pocovidových prázdninách chystají Češi do Chorvatska. Před rokem měli lidé obrovský strach po jarní vlně koronaviru, která vyděsila celý svět, cestovat. Mnoho Čechů se raději drželo doma, vydávali se na poznávací výlety po českých památkách a desetitisíce rodin si užívaly prázdninové dny na našich horách. Do Chorvatska se vydal jen zlomek běžně cestujících návštěvníků a sezona 2020 tak byla pro Chorvatsko jasně nejhorší za poslední desítky let. Země u Jaderského moře se letos na Čechy těší a pokud s jejich fotbalovým mužstvem zrovna nebojujeme o postup do vyřazovacích částí v probíhajícím ME ve fotbale EURO 2020, mají pro nás Chorvaté zcela otevřenou náruč.

Z epidemiologického hlediska existuje pro vstup do země šest možností, na návštěvníky je místní ministerstvo pro turismus dokonale připraveno. „Cesta byla rychlá, na hranicích bylo malinké zdržení, namátková kontrola testů nebo očkovacích certifikátů se ale dá pochopit. Jinak je dovolená v Chorvatsku až na menší epidemiologická omezení zcela srovnatelná s tou před dvěma roky,“ prozradil pro čtidoma.cz Drazan, podnikatel, který žije téměř 30 let v Česku a do rodné země jezdí každoročně na dovolenou ještě před vypuknutím plné sezony. Jeho cílovým místem byla pro letošní rok oblast Zadaru, před dvěma roky cestoval s rodinou na ostrov Hvar.

Pivko nestojí všude stejně

„Abych řekl pravdu, cenově mě významně nezarazilo nic. Obě místa mají ceny srovnatelné, a to nejen v ubytování, ale i při nákupu potravin. Vždy jezdíme do apartmánu, vaříme si a do restaurace zajdeme během 10denního pobytu tak třikrát. Ale do baru, kavárny či na zmrzlinu každý den. Nijak se neomezujeme,“ dodal Drazan a vypíchnul snad jen cenu dvou komodit, které zřejmě o něco podražily. Půllitr piva vyjde na pláži nebo turistické restauraci ve městě i na sto korun, v běžném podniku na pětasedmdesát a mořské plody v bistru na pláži nebo v centru letoviska pod tři sta korun nepořídíte. „A oproti Česku je v Chorvatsku dražší pečivo, řekl bych tak o 30 %. Jinou významnější cenovou pecku jsem nezaznamenal. Cigarety jsou levnější a třeba zmrzlina vyjde stejně jako ta lepší v Česku.“

Běžné potraviny jako doma

Pokud bychom se podívali na ceny potravin, které pořizujeme pravidelně při nákupu doma, pak se žádných stovek korun zaplacených navíc v Chorvatsku obávat nemusíme. Litr mléka vyjde na 22 korun, kilo jablek na 32 Kč a třeba lahev vína se dá pořídit od 75 korun. Rajčata jsou o poznání levnější než doma, vyjdou na 33 korun za kilo a pivo lahvové kolem 40 korun za půllitr. Pokud si zajdete na kávu, vyjde vás na cenu mezi 25 - 60 korunami. „Abych byl spravedlivý, je pravda, že třeba na exponovaných místech ve starém Zadaru nebylo možné sehnat 1,5 l vody pod cenu 27 korun, tedy 10 kun za lahev. To je celkem dost, ale kde není na světě v turistických místech voda předražená?“

Paušalizovat ceny v celém Chorvatsku určitě nejde, můžete narazit na restauraci na útesu nad mořem, kde na jídelním lístku nenajdete položku pod cenou 50 kun, tedy dle planého kurzu 1 kuna = 3,70 Kč za 185 korun. A to už se dostáváme na ceny lepších restaurací v Praze před covidovou pandemií. „Ale tohle je opravdu výjimka. Chorvati se určitě posunuli ve vylepšení služeb pro turisty a letos se na sezonu vyloženě těší. Mnozí mají za sebou opravdu hubený rok, loňská sezona za nic nestála a je skvělé, že i ministerstvo turismu opravdu dělá maximum pro to, aby do země nalákalo co nejvíce dovolenkářů.“

