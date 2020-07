Cestování do Prahy se musí zlepšit. Středočeši si zaslouží nová parkoviště, bezpečná nádraží i vlaky s WiFi připojením

Středočeský kraj je vedle Prahy dopravně nejvytíženějším regionem v České republice, denně tudy projede přes 12 milionů automobilů. Nejen, že se vlivem velkého zatížení nachází většina komunikací ve špatném stavu, ale nepříznivá dopravní situace působí negativně také na život Středočechů dojíždějících denně za prací do metropole. Je proto důležité se více zaměřit na provázání automobilové a příměstské dopravy, která ovšem musí projít celkovou modernizací – od snadného parkování až po chytré vlaky. Snadno se to řekne, realizace zatím v nedohlednu. Nebo že by přeci?

Středočeský kraj je vedle Prahy dopravně nejvytíženějším regionem v České republice, denně tudy projede přes 12 milionů automobilů. Nejen, že se vlivem velkého zatížení nachází většina komunikací ve špatném stavu, ale nepříznivá dopravní situace působí negativně také na život Středočechů dojíždějících denně za prací do metropole. Je proto důležité se více zaměřit na provázání automobilové a příměstské dopravy, která ovšem musí projít celkovou modernizací – od snadného parkování až po chytré vlaky. Snadno se to řekne, realizace zatím v nedohlednu. Nebo že by přeci?

P+R parkoviště (park and ride neboli "parkuj a jeď") je taková forma přepravy, kdy na individuální cestování vlastním autem navazuje systém veřejné dopravy. Právě proto se nachází P+R parkoviště u nádraží či stanic metra na okrajích větších měst, odkud lidé pokračují dál do centra prostřednictvím MHD. Cestování se tak zrychluje a navíc nehrozí dopravní kolapsy ve středu měst.

Vzhledem k tomu, že střední Čechy tvoří z velké části nejen noclehárnu, ale také logistické zázemí Prahy, je právě neúnosná dopravní situace tím, co trápí jejich obyvatele nejvíce. Své o tom vědí například na Mělnicku, kterému se kvůli koncentraci chemických závodů a hlavně zvyšujícímu se počtu automobilů někdy přezdívá Trojúhelník smrti. Zatímco vliv průmyslu na životní prostředí se podle údajů Ekologického centra v Kralupech n. Vlt. daří zmírnit, narůstající doprava přispívá ke zhoršení ovzduší a navíc může vést i ke změně mikroklimatu.

Jednou z možností, jak tomuto problému předejít, zrychlit cestování do zaměstnání a zároveň odlehčit středočeským silnicím, je podle odborníků lepší propojení automobilové a příměstské dopravy. „Současná krajská koalice ANO, ČSSD a KSČM sice dokončila integraci dopravy, ovšem to zásadní, tedy výstavba parkovacích stání v přestupních uzlech, se jí nepodařilo,“ uvádí místostarosta Kralup a zastupitel Středočeského kraje za ODS Libor Lesák, podle kterého však větší obce nelení a snaží se se situací popasovat samy. Kralupy nad Vltavou jsou jedním z takových měst.

Přetíženým silnicím odlehčí P+R parkoviště

V Kralupech si uvědomili, že klíčem k úspěchu jsou v tomto případě evropské dotace. Finance má ve městě na starosti právě Libor Lesák, jeho tým letos získal celkem 100 milionů korun z programu ITI IROP Praha a okolí. Tato částka bude určena na výstavbu parkovacího domu a autobusového terminálu v blízkosti kralupského nádraží.

Parkovací dům v Kralupech není jedinou investiční akcí ve městě, kterou se podařilo z velké části pokrýt pomocí dotací. Stejně tak tomu bylo i v případě ZŠ Komenského, kde vznikly naučné laboratoře pro rozšířenou výuku přírodních věd určené pro žáky nejen z Kralup, ale i z celého regionu.

„Parkovací dům bude mít kapacitu 350 automobilů a 150 jízdních kol, přičemž bude sloužit právě jako parkoviště P+R,“ popisuje připravovaný projekt kralupský místostarosta s tím, že se stavbou se začne již v letošním roce. Lidé mířící z vesnic do metropole tak budou mít možnost nechat automobil hned vedle kralupského nádraží a dál budou pokračovat vlakem. Odlehčení přetížené dopravě

Parkovací dům nabídne volná místa i inovace

Mezi výhody připravovaného parkovacího domu patří nejen možnost jeho případného rozšíření nebo jednoduchost konstrukce snižující náklady, ale nutné je rovněž zdůraznit jeho inovativní pojetí. Jelikož střední Čechy stejně jako zbytek republiky řeší, jak zadržet vodu v krajině, je celá stavba v tomto směru pojata pokrokově. Dům bude opatřen zelenou střechou osazenou suchomilnými rostlinami. Právě ty zadrží část srážek, zatímco zbylá voda pak bude místo do kanalizace odtékat do dvou rybníčků poblíž stavby.

Snaha o řešení problematické situace mezi Kralupy nad Vltavou a Prahou navíc tímto krokem nekončí. „Již nyní vedeme jednání s Českými dráhami a Správou železniční dopravní cesty o případném odkupu dalších pozemků v lokalitě v Podháji,“ vysvětluje následný postup Lesák, jehož cílem je vybudovat ještě další záchytné parkoviště, které bude určené lidem mířícím do Prahy z obcí na západě od města, z Olovnice, Holubice nebo Turska.

Množství vlaků ve středních Čechách za moderními trendy stále pokulhává, ovšem i tak se na železnici podařilo několik inovací, které umožní příjemnější cestování. Kromě toho, že proběhla rekonstrukce hned několika železničních stanic na Mělnicku, byla v otevřena vlaková zastávka Neratovice sídliště. Díky tomu tak mají obyvatelé města možnost jet do Prahy od domu bez nutnosti chodit na vzdálené nádraží.

Další možnosti, jak zlepšit cestování

Na druhou stranu je ovšem zřízení odstavných ploch pro dojíždějící pouhým začátkem, neboť cestování do Prahy se musí pojmout komplexně. „Naše priorita do budoucna není jen to, aby se lidé z Mělníka či Neratovic do metropole dostali rychleji a nestáli v kolonách, ale předně je důležité, aby Středočeši cestovali načas a moderně,“ myslí si místopředsedkyně místního sdružení ODS Neratovice Veronika Luňáková. Podle ní by řada občanů uvítala chytré vlaky s WiFi Free a především možnost zaplatit jízdenku platební kartou ve všech prostředcích veřejné dopravy. Současné vedení kraje totiž podle ní nedokázalo udělat nic pro to, aby došlo ke zlepšení cestování veřejnou hromadnou dopravou.

Mnoho lidí si také často stěžuje na nebezpčí, které v okolí nádraží obecně číhá. V Kralupech je tohle řešeno elegantně, přímo ve stanici totiž byla zřízena služebna Policie ČR.

Je třeba řešit skutečné problémy

Pohodlné a bezpečné cestování do školy a do práce jsou vedle majetku a financí Středočeského kraje oblasti, na které by se chtěl v příštích letech zaměřit i kralupský místostarosta Libor Lesák. „Hlavně ranní rychlíky do Prahy vypadají jako z minulého režimu. Na trati Praha – Děčín jsou totiž již delší dobu nasazovány ty nejhorší vozy a současná koalice to neřeší,“ myslí si Lesák.

Podle něj je třeba hledat řešení pro lidi, a ne kritiku trestat represí tak, jak se dnes děje středních Čechách. Narážel tím na trestní oznámení hejtmanky Pokorné Jermanové na záchranářku Veroniku Brožovou, která si "dovolila" upozornit na enormní nedostatek ochranných pomůcek během pandemie koronaviru.

KAM DÁL: Hejtman Vysočiny Běhounek: Podpásovky neplánuji, ale nabito mám. Jestli na mě někdo něco vytáhne, tak ho sejmu.