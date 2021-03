Chile očkuje nejrychleji na světě. Babiš a jeho vláda se mohou učit, jak vypadá práce profesionálů

Kostely, parky, zábavní centra a tak dále. Prakticky vše, kde to jen trošku šlo, bylo proměněno na zázemí pro očkování. A zájem je obrovský, v Chile vakcinace probíhá vůbec nejrychleji na světě, země přeskočila dokonce i Izrael. Stříkačku má v ruce každý, kdo je k tomu oprávněn. Kromě sester tak očkují třeba i zdravotní sestřičky.

Kampaň byla jasná a kvalitní

Lidé zde totiž pochopili, že to je nejrychlejší způsob, jak se vrátit do normálního života. V hlavním městě Santiagu si člověk může vakcínu koupit prakticky kdekoli, včetně například škol. „Jde to dobře. Zřejmě díky naší efektivitě,“ pochvalovala si pro televizi ARD Mili Fierrová.

Není to náhoda. Už v polovině loňského roku v zemi vznikla speciální skupina, která má na starosti pouze očkování a spolupracuje i s prezidentským palácem. Kampaň, který vysvětlovala, proč se mají lidé očkovat, jaké výhody to přináší a že opravdu nejde o zmutovaný vir nebo čip od Billa Gatese byla úderná a jasná. Výsledky jsou v Chole vidět na každém kroku.

Vakcín je dost, přijdou další

Rozdíl mezi přímořskou zemí a Českou republikou, kde se kampaň omezila na příšerný inzerát a nesouvislé blábolení vrcholných představitelů státu, je tedy obrovský. Škoda, že služební cesta Andreje Babiše v rámci propagace vakcíny Sputnik V vedla nedávno do Maďarska a Srbska. Z Chile si mohl odvést mnohem více užitečných poznatků.

V Chile nepodcenili ani nákup vakcín, mají smlouvy s několika dodavateli. Dnes očkují láskami od firmy BioNTech/Pfizer, mají i čínský Sinovac. Dohoda existuje i s Johnson & Johnson a AstrouZeneca, látky mají přijít už brzy. Zkrátka někde umí...a jinde jen čumí.

