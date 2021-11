Další mutace nemoci covid-19 by mohla pocházet od krys, varují vědci

Studie vedená výzkumníky z univerzity Princeton poukázala na skutečnost, že na sobě tento druh hlodavců může koronavirus přenášet.

Krysy totiž byly viru v minulosti opakovaně vystaveny a za tu dobu už si tak vytvořily určitou formu rezistence proti koronavirům podobným SARS.

Mohou tak onemocnění přenášet, aniž by jí samy podlehly a vykazovaly covidové symptomy. Tímto způsobem poté nemoc mohou přenést i na člověka. Podobně tomu bylo i u viru SARS-CoV-2, který u lidí způsobuje vznik onemocnění COVID-19. Tyto typy viru se nazývají "zootonickými" viry, tedy viry, které byly přeneseny ze zvířete na člověka.

Zootonické viry

Je známé, že mezi zvířata, která mohou být nositeli zootonických virů, patří mimo krysy také netopýři, kteří byly pravděpodobně zodpovědní za první nákazu covidem.

Tato identifikace zvířat, která jsou potenciálními přenašeči viru, může v budoucnu pomoci s prevencí pandemie.

Studii, která naznačuje, že mezi tato zvířata patří i krysy, provedli Sean King, molekulární biolog, a Mona Singh, počítačová expertka z uznávané Princetonské univerzity.

„Výsledky naší studie poukazují na to, že předkové zkoumaných hlodavců byli vystaveni virům podobným SARS. Přepokládáme, že tímto způsobem získali určitou imunitu vůči tomuto typu virů a mohou je tak přenášet, aniž by sami vykazovali jakékoliv symptomy. Jedná se zejména o koronaviry podobné SARS, a to i ty, které jsme ještě neodhalili,“ uvedli.

„Je důležité provádět výzkumy podobného typu, abychom odhalili, jaká zvířata mohou patřit mezi přenašeče těchto virů, ale sami jim nepodlehnout,“ dodala dvojice.

Zdroj: Daily Mail

