Dětský tábor ve znamení koronaviru: Nejvíce problémů budou mít kuchaři

S dezinfekcí naopak žádný problém nebude, tekoucí voda je zde také k dipozici. „Máme sprchy, umývárky letos budou nové. Spíš budou mít problém kuchaři, jsou tam velká kamna, a když bude venku pětatřicet a oni budou dělat řízky a budou v rouškách a rukavicích, tak to nebude nic moc. To si užijí. Oni si to užívají i normálně, protože u těch kamen je třeba 70 stupňů,“ uvedl Štolba.

Tábor z televizního seriálu

Tábor u Vranovic nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem funguje kolem 50 let, Štolba ho letos povede devatenáctým rokem. Na táboře je 60 dětí a 20 dospělých, letos je tématem táborové hry stavba pacifické železnice. „Doufám, že se mi povede postavit lokomotivu,“ dodal Štolba.

Tábor Fénix si v roce 2011 vyhlédli filmaři, kteří natáčeli seriál Vyprávěj. Štolba tehdy musel předat vedení letního tábora herci Svatopluku Skopalovi. Ve skutečnosti už bylo po sezoně a vedoucí byl na dovolené v Rumunsku. Vranovický tábor se objevil v druhé a třetí řadě seriálu v epizodách Tábor a Několik vět. Pořadatelé se tím ale podle Štolby příliš nechlubí, o zájemce prý nemají nouzi a rodiče jim svěřují děti spíše na doporučení.

Vše je prý připraveno

Tábory, které pořádá českobudějovický domov dětí a mládeže, jsou připraveny na to, aby splňovaly požadované bezpečnostní a hygienická opatření. Řekla to ředitelka domova dětí a mládeže Hana Korčáková. Dodala, že pandemie koronaviru nepoznamenala poptávku po dětských táborech. „Zájem je stejný jako v minulých letech, to znamená velký. Do téhle chvíle jsme čekali na termín, odkdy se budou konat tábory a podmínky konání. V březnu jsme již ale měli téměř všechny tábory naplněné,“ uvedla.

Podmínky pro pořádání letních táborů byly zveřejněny v těchto dnech. Tábory budou možné od 27. června a doprovodí je zpřísněná hygienická opatření. Povoleny by měly být tábory do 300 lidí, při příznivém vývoji epidemiologické situace hodlá ministerstvo zdravotnictví tento počet 8. června navýšit do 500 lidí. U stanových táborů by měl být počet omezen na 100. Mimo areál tábora by děti měly nosit roušky.

